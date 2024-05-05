Битва за Часов Яр: успехи и проблемы ВС РФ, последние новости на 5 мая

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Работа РСЗО «Град» в зоне СВО

Вооруженные силы России прорвались через лесопосадки к югу от Часова Яра и захватили несколько опорных пунктов, сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале. Что сейчас там происходит, какие последние новости с этого участка фронта СВО выходили сегодня, 5 мая 2024 года?

Что сообщают военкоры о действиях ВС РФ в районе Часова Яра

По словам Лисицына, ВС РФ разрушили мост в районе Часова Яра, что позволило нарушить логистику для ВСУ.

«Российские войска укрепились в заказнике Ступки-Голубовские-2 и расширили зону контроля в прилегающих лесополосах юго-восточнее Красного. Наши парни прорвались через лесопосадки к югу от Часова Яра, также захватили несколько опорных пунктов и уничтожили мост, вследствие чего нарушили логистику для ВСУ», — написал он.

Авторы Telegram-канала «Крылатые» сообщили, что вблизи Часова Яра на стороне ВСУ в бой вступили французские и немецкие наемники.

«С мест сообщают, что в лесничестве, на южных подступах к Часову Яру, в стрелковом бою десантники столкнулись с группами наемников. Однако сейчас это уже не те ТикТок-военные зарубежных стран, которые приезжали на Украину заработать денег и при первой угрозе жизни бежали с позиций, собирали чемоданы и уезжали обратно. Сейчас в бой вступают подготовленные, высокомотивированные и идейные бойцы, проще говоря, профессиональные военнослужащие стран НАТО», — говорится в публикации канала.

Отмечается, что российские военные могли вступить в бой в районе Часова Яра с бойцами Французского иностранного легиона.

«Смеем предположить, что десантники встретились с представителями Французского иностранного легиона, которые ранее были переброшены под Славянск. Видимо, подразделение, которое изначально планировалось использовать в обороне Славянска (в случае прорыва фронта), сейчас задействовано в обороне Часова Яра, где ситуация для ВСУ ухудшается с каждым днем», — сообщил канал «Крылатые».

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что пишут западные СМИ о ситуации в Часовом Яре

В эфире телеканала LCI французский полковник в отставке Мишель Гойя признал, что ситуация вокруг Часова Яра удачно складывается для российских сил, уже вскоре украинской армии придется отступать из города. По его словам, для Киева стратегически важно не допустить такого развития событий.

«В направлении Часова Яра [у ВСУ] большие неприятности. Существует риск довольно быстрого падения этого города», — предположил военный.

По его словам, если ВС РФ возьмут Часов Яр, то это даст им возможность развить наступление и выйти на подступы к Краматорску и Славянску.

«Это два города с совокупным населением более 100 тысяч человек, и они действительно важны», — подчеркнул Гойя.

Американский новостной журнал Newsweek опубликовал материал, где сообщил, что российская армия в ближайшее время будет освобождать Часов Яр и Купянск.

«Среди потенциальных целей нового наступления — это Часов Яр, который уже находится на линии фронта и может пасть даже до начала лета, и Купянск, главные ворота в Харьков, второй по величине город Украины», — пишут авторы издания.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

ВС РФ получат нового робота «Курьер»: что это, как поможет на СВО, цена

Авдеевка, Работино, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 5 мая

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 5 мая, фото, видео