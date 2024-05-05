Российская армия взяла под контроль еще один поселок в ДНР Минобороны сообщило о взятии поселка Очеретино в ДНР

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Очеретино в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ. Кроме того, по данным военного ведомства, российские военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

2 мая российские силы взяли под полный контроль населенный пункт Бердычи в ДНР. Село находится в пригороде Авдеевки. Это была ключевая дорога, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. Как отметили в Минобороны, взятие населенного пункта позволит ВС РФ продвигаться в сторону Новоселовки Первой и выйти к реке Волчья, где находится одна из ключевых линий обороны украинских сил.

В конце апреля отступление ВСУ из Очеретино вызвало активные дискуссии в стране. По данным газеты, власти пытаются определить, кто виноват в данной ситуации. Авторы статьи обращают внимание, что российские силы взяли село, не встретив особого сопротивления со стороны противника. Украинское военное руководство негласно пытается выяснить, почему так произошло.