Российские силы взяли под полный контроль населенный пункт в ДНР Минобороны РФ сообщило о взятии под полный контроль населенного пункта Бердычи

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские силы взяли под полный контроль населенный пункт Бердычи в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Село находится в пригороде Авдеевки. Это была ключевая дорога, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Как отмечается, взятие населенного пункта позволит ВС РФ продвигаться в сторону Новоселовки Первой и выйти к реке Волчья, где находится одна из ключевых линий обороны украинских сил.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуации на поле боя «сложной» с «тенденцией к обострению». По его словам, он проинформировал об этом союзников на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» и обозначил текущие потребности Украины в оружии.

Как пишет Berliner Zeitung, отступление ВСУ из Очеретино в Донецкой Народной Республике вызвало активные дискуссии в стране. По данным газеты, власти пытаются определить, кто виноват в данной ситуации. Авторы статьи обращают внимание, что российские силы взяла село практически без сопротивления. Украинское военное руководство негласно пытается выяснить, почему так произошло.