Потеря Очеретино вызвала бурные дискуссии на Украине BZ: на Украине начали искать винновых в отступлении ВСУ из Очеретино

Фото: МО Украины

Отступление Вооруженных сил Украины из Очеретино в Донецкой Народной Республике вызвало активные дискуссии в стране, пишет Berliner Zeitung. По данным газеты, власти пытаются определить, кто виноват в данной ситуации.

Поскольку украинские военнослужащие 115-й механизированной бригады отошли без особого сопротивления, инцидент вызвал большое обсуждение внутри Украины, — пишет издание.

Авторы статьи обратили внимание, что российская армия взяла под контроль Очеретино практически без сопротивления. Украинское военное руководство не комментирует произошедшее, однако негласно пытается выяснить, почему так произошло. В публикации приводится тезис о том, что отвечавшие за оборону участка фронта украинские солдаты «слишком рано» ушли с позиций.

Ранее украинский Telegram-канал DeepState сообщает, что российские силы за день взяли под контроль сразу два села в Донецкой области. Отмечается, что речь идет о населенных пунктах Соловьево и Семеновка, которые находятся южнее Очеретино. В общей сложности это почти четыре квадратных километра территории. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский считает ситуацию на поле боя «сложной» с «тенденцией к обострению». По его словам, он проинформировал об этом союзников на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» и обозначил текущие потребности Украины в оружии.