Магнитные бури сегодня, 6 мая: что завтра, вспышки на Солнце, боли в голове

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 6 мая, на Земле наблюдается магнитная буря уровня G1, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геоударов завтра?

Что известно о магнитных бурях 6 и 7 мая

По данным ученых, геомагнитные колебания достигли уровня G1 в 06:00 по московскому времени. Прогнозируется, что уровень магнитной бури вырастет до показателя G2 в период с 12:00 до 18:00.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что в прошлые выходные на Солнце наблюдалось множество вспышек различной силы, что привело к магнитным буря на Земле.

«Прошедшей ночью к Земле добрались массы солнечного вещества, выброшенные первой из вспышек уровня Х, произошедшей ещё позавчера, 3 мая. В такой ситуации около полуночи геомагнитное поле перешло в слабовозмущенное состояние, а в 4 часа 18 минут по московскому времени возмущения геомагнитного поля достигли уровня слабой магнитной бури класса G1. По уточненным прогнозам, геомагнитная буря интенсивностью от слабой до средней класса G1-G2 продлится как минимум до 15–16 часов сегодняшнего дня. Добавим, что высокая активность на Солнце сохраняется, за прошедшие первые шесть часов дня там зарегистрировано ещё пять вспышек, из которых одна среднего уровня балла М1,6», — написал синоптик.

Завтра, 7 мая, сильной магнитной бури на Земле не ожидается, говорится в прогнозе на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как магнитные бури могут влиять на здоровье человека

Мануальный терапевт и невролог Александр Евдокимов предположил, что от магнитных бурь и болей в голове могут страдать люди старше 45 лет. По его мнению, это связано с гибкостью сосудистых стенок, которые меняются с возрастом.

«Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрени, ухудшение общего самочувствия, сонливость и нарушение работоспособности. Также могут обостриться хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и неврологические», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в комментарии NEWS.ru рассказала, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, однако страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно проявить осторожность.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — отметила она.

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