Что известно об олимпийском перемирии РФ и Украины: требования Кремля

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Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже «олимпийское перемирие» во всех нынешних конфликтах. Что об этом известно?

Что рассказал Макрон об «олимпийском перемирии»

По словам французского лидера, он хочет добиться перемирия во всех конфликтах, в том числе на Украине.

«Есть дипломатические шаги, которые мы намерены предпринять. Олимпийское перемирие должно стать посланием всему миру. Это одна из тем, которую я буду обсуждать с председателем КНР в понедельник и вторник», — сказал он.

Впервые об «олимпийском перемирии» Макрон заявил в марте 2024 года. Глава французского государства пояснил, что хочет обсудить вопрос о прекращении огня в продолжающихся в мире конфликтах на время ОИ-2024 с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам президента, он приложит максимум усилий для установления олимпийского перемирия и намерен привлечь к этому вопросу международных партнеров.

«В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай. <...> Это также может стать дипломатическим моментом ради мира», — говорил президент Франции.

Фото: Shen Hong/XinHua/Global Look Press Председатель Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон

Как в России отреагировали на предложение Макрона

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале заявил, что предложение Макрона об «олимпийском перемирии» необходимо для того, чтобы западные партнеры успели доставить вооружение ВСУ.

«Враг выдохся, а очень-преочень хитрый Запад решил уговорить Россию не стрелять — подождать, пока украинцам подвезут патроны. Нас там вообще за кретинов держат?» — написал он.

По его словам, когда были достигнуты соглашения с ВСУ о «перемирии», украинцы ни разу его не соблюдали и продолжали обстрелы.

«Я пережил в Донбассе много перемирий: „Пасхальное“, „Хлебное“, „Школьное“ и т. д. Ни одно украинской стороной не соблюдалось», — подчеркнул военкор.

Политолог Сергей Марков в Telegram-канале отметил, что России в ответ на «олимпийское перемирие» необходимо выдвинуть ряд своих условий, в том числе чтобы отечественные спортсмены могли выступать во всех видах спорта и под своим флагом.

«России надо сформулировать просто свои условия поддержки олимпийского перемирия. 1. Российские спортсмены во всех видах спорта возвращаются на Олимпийские игры на общих основаниях. 2. Российский флаг возвращается на Олимпийские игры на общих основаниях. 3. Все поставки оружия Франции, ЕС и США на Украину останавливаются на время перемирия. 4. Франция и ЕС останавливают все санкции против России на время перемирия», — написал он.

Марков уверен, что данные требования «просты и справедливы», поэтому Макрон способен решить данные вопросы.

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