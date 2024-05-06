Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 6 мая, фото, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале продемонстрировала кадры, как панда Катюша впервые вышла в уличный вольер. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Чем Катюша занималась на улице

Акулова опубликовала видео, где запечатлено, как Катюша вышла в уличный вольер и несколько минут играла на деревянном настиле из бревен. При этом спускаться вниз она не захотела и скрылась от объектива видеокамеры.

«Смелая Катюша продолжила свои шаги в уличный вольер еще дальше. Она гуляла уже 20 минут. Мама Диндин даже не успела заметить, что ее дочь гуляет (или сделала вид, что не замечает), пока сама сидела внутри вольера и лакомилась бамбуком», — подписала кадры руководитель Московского зоопарка.

Через некоторое время Акулова показала еще один минутный ролик с Катюшей, которая вела себя уже намного увереннее на улице и начала изучать новые запахи и звуки.

«Столько разных запахов и звуков. Все нужно изучить. И ворона уже не спугнула сегодня нашу смелую красавицу», — написала она.

Подписчики Светланы Акуловой отметили, что Катюша с большой осторожностью осматривала уличный вольер, но предположили, что скоро панда освоится и будет радовать всех посетителей.

«Это только первые шаги Катюши, пройдет несколько дней, и она уже будет бегать и веселиться на улице, радуя всех посетителей зоосада. Молодец наша девочка!»

«Невероятно храбрая девчонка! Такое количество незнакомых звуков и предметов, а ни один мускул на мордашке не дрогнул. Растет Катерина прямо на глазах. Надо, чтобы еще мама Диндин помогла ей здесь освоиться, а то на папу Жуи нет никакой надежды».

«Сразу видно, как пандочке Катюше все интересно, но она опасается, маленькая еще. Ворона громко кричит, птички хором чирикают, люди толпами бегают, ветер и еще много чего неизвестного. Смелее надо быть нашей малышке».

«Катюша умница, наш отважный герой. Она любознательная и в то же время осторожная, все в меру, одним словом, зверь-разведчик», — писали пользователи Сети в Telegram-канале генерального директора Московского зоопарка.

Что Акулова рассказывала о характере Катюши

В эфире телеканала «Москва 24» Акулова заявила, что у Катюши настоящий русский и даже московский характер.

«Наше преимущество заключается в том, что мы участвуем в китайской программе по изучению такого редкого вида животных, как большая (гигантская) панда. Нам повезло, что нас никто не торопит, не требуют выставить животное напоказ. В этом и заключается преимущество, что мы можем изучать и показывать нашим посетителям и зрителям, как происходит процесс обучения панд», — рассказала она.

Напомним, что Катюша родилась в российской столице 30 августа 2023 года. Это был первый подобный случай в России. Ее родители, большие панды, привезенные из Китая, Жуи и Диндин, живут в Московском зоопарке с 2019 года, но встретились только прошлой весной и сразу понравились друг другу. Известно, что панды, которые находятся в Московском зоопарке, формально не принадлежат ему, потому что все они являются собственностью Китая и находятся в так называемой аренде.

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