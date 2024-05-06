Королевская семья Британии: последние новости, ультиматум Кейт, Карл III

Фото: Samir Hussein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Карл III

Король Великобритании Карл III раскрыл свое состояние здоровья в личных письмах друзьям, а королева Камилла запрещает монарху видеться с принцем Гарри наедине. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня?

Что известно о состоянии Карла III

В начале февраля в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании Карла III обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты. На настоящий момент монарх частично вернулся к выполнению публичных обязанностей и во время последнего выхода заявил гражданам, что чувствует себя «не так уж и плохо».

Истинное состояние здоровья Карл III раскрыл в личных письмах друзьям, пишет OK! По информации источника, друзья монарха говорят, что письма свидетельствуют о его «подорванном здоровье», но также они «пропитаны духом решимости» побороть сложное состояние.

«Он явно не хочет, чтобы этот недуг его замедлял. Он принимает изменения прагматично. И абсолютно желает вернуться к жизни, полной скорости», — рассказал друг короля.

Источник, близкий к дворцу, также сообщил, что состояние Карла III сильно беспокоит его старшего сына принца Уильяма, который не поддерживает решение монарха вернуться к публичным обязанностям.

«Принц Уэльский хочет убедиться, что его отец сбалансирует, чтобы выздороветь как можно быстрее. Он знает, что его отец любит работу, но беспокоится о нем», — пишет OK!

Почему принцу Гарри не разрешают видеться наедине с королем

Королевский биограф Анжела Левин заявила в эфире GB News, что королева Камилла не позволяет принцу Гарри оставаться наедине с Карлом III. По ее словам, супруга короля не доверяет его младшему сыну.

«Королева Камилла не позволит Гарри поговорить с отцом наедине. Ему нельзя доверять. Я думаю, что король Карл III уязвим. Возможно, он скажет что-нибудь о своем здоровье», — отметила Левин.

Фото: IMAGO/Christopher Neundorf/Global Look Press Принц Гарри и Меган Маркл

Эксперт также ожидает, что визит Гарри в Великобританию в ближайшие дни будет кратким, потому что «никто не хочет его видеть», кроме монарха.

«Король Карл его отец, а отцы любят своих детей, даже если они уходят и ведут себя плохо. В прошлый раз Гарри пришел очень быстро и его выгнали. Кто-то говорит, что он разговаривал с отцом 20 минут, кто-то говорит, что полчаса. На этот раз это будет особенно неловко», — считает Анжела Левин.

Какое условие Кейт Миддлтон поставила принцу Уильяму

Принц Уильям и Кейт Миддлтон чувствуют предательство со стороны принца Гарри, пишет The Mirror. По сведениям издания, 8 мая герцог Сассекский планирует присутствовать на мероприятии к 10-летию Игр непобежденных в соборе Святого Павла в Лондоне.

Неизвестно, встретится ли принц Гарри с Уильямом и Кейт. По данным источника, пара чувствует себя преданными после публикации его мемуаров. Супруги Уэльские не поддерживают контакт ни с ним, ни с его женой Меган Маркл.

При этом, по информации издания, принцесса Уэльская выдвинула ультиматум мужу. Она склоняет супруга сблизиться с младшим братом.

«Они хотят дружить с Меган и Гарри и не хотят, чтобы их вражда перешла на следующее поколение», — пишет The Mirror.

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