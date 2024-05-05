Ефремов, три развода, болезнь дочери: как живет Евгения Добровольская

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Евгения Добровольская

Народная артистка России Евгения Добровольская прославилась как актриса театра и кино. Что известно о ее новых проектах и личной жизни, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Евгения Добровольская

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. После окончания ГИТИСа была принята в труппу МХАТа имени М. Горького, откуда через год перешла в студию Олега Табакова. С 1991 года артистка служит в МХТ имени А. П. Чехова. Среди ее популярных сценических проектов значатся «Кабала святош», «Горе от ума», «Чайка», «Мещане», «Женитьба».

В кино Добровольская дебютировала в 1982 году с главной роли в фильме «Клетки для канареек». Затем она снялась в лентах «Пока не выпал снег», «Мужской зигзаг», «Кризис среднего возраста», «Досье детектива Дубровского», «Девять жизней», «Полет» и других.

Евгения Добровольская снималась в сериале с блогером Анастасией Ивлеевой «Монастырь», а также появилась в ленте Федора Бондарчука «Актрисы». В фильмографии артистки более 115 работ.

Что известно о личной жизни Евгении Добровольской

Евгения Добровольская в студенческие годы вышла замуж за актера Вячеслава Баранова. В этом браке родился сын Степан, в 1987 году супруги развелись. Наследник на настоящий момент проживает в Лондоне, занимается бизнесом в сфере инвестирования.

После развода Добровольская начала отношения с актером Михаилом Ефремовым, они поженились в 1990 году. Спустя год у пары родился сын Николай. Супруги развелись в 1997 году из-за алкогольной зависимости артиста, но сохранили общение.

«Я не могу любить топор, который меня убивает. Я говорила себе: „Женя, тебе уничтожают!“ И сбежала. Это был радостный уход. Я поняла, что он перестал бояться меня потерять, и сразу ушла», — говорила она.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Евгения Добровольская

В 2001 году у Евгении Добровольской был роман с артистом Ярославом Бойко, который на тот момент был женат. От актера она родила сына Яна. А в 2009 году артистка вышла замуж за кинооператора Дмитрия Манникова. В этом браке на свет появилась дочь Анастасия, но отношения пары распались в 2022 году. Добровольская рассказала в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), что ее дочь борется с болезнью Пертеса, некрозом головки бедренной кости.

«Жизнь сумасшедшая, неуравновешенная. У меня были и депрессии, и все на свете. И вытаскивали меня из этого ада только дети, потому что я была кому-то нужна», — отметила она.

Чем сейчас занимается Евгения Добровольская

Евгения Добровольская в 59 лет остается актрисой МХТ им. Чехова. Она играет на сцене театра и гастролирует по России с антрепризами. Также артистка продолжает сниматься в российском кино.

В прошлом году Евгения Добровольская получила награду на премии «Звезда театрала» в номинации «Лучшая женская роль» за персонажа Татьяну в постановке «Космос». В 2024 году с ней состоялись премьеры сериалов «Все ОК» и «Хуже всех».

Летом 2023 года сын Евгении Добровольской от брака с Михаилом Ефремовым выпал из окна. Медики диагностировали у Николая Ефремова сочетанную травму, закрытые переломы бедра и таза. Ему провели операцию.

Артистка не комментировала эту информацию, однако ее знакомая, ресторатор Татьяна Беркович заявила, что Добровольская сильно переживала за сына.

«Евгения сегодня ощущает себя плохо. Ей очень плохо, она сильно переживает. Ей очень тяжело, как любой матери в подобной ситуации», — рассказала Беркович Aif.ru.

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