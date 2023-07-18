Стало известно о новом осложнении у выпавшего из окна Ефремова Mash: у Николая Ефремова развилась надпочечниковая недостаточность

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Николай Ефремов

У Николая Ефремова развилась надпочечниковая недостаточность, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, актер питается через трубочку и не может дышать самостоятельно. Из-за сложного перелома и недостатка движения ему предоставили артипролежневый матрас.

По данным канала, после падения из окна у Ефремова-младшего нарушилась работа почек и надпочечников. Это привело к тому, что жидкость в организме актера практически не задерживается. Чтобы исправить ситуацию, врачи начали колоть Ефремову кортизол и ставить капельницы.

Вместе с тем актеру прописали антикоагулянты. Они должны предотвратить возникновение тромбов. Также врачи стараются не допустить некроз, говорится в публикации.

Ефремову уже провели ряд операций из-за возникающих осложнений. Сначала ему диагностировали пневмоторакс, а после отек мозга. Из-за этого актер перенес трепанацию черепа.

Как стало известно ранее, медики провели Николаю Ефремову последнюю операцию. После падения из окна у него обнаружили закрытые переломы бедра и таза. По информации Telegram-канала «112», сыну Михаила Ефремова установили спицы в бедренную кость. При этом источник отметил, что актер грубил персоналу больницы и отказывался выполнять требования врачей.