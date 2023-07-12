Ефремов-младший перенес последнюю операцию после падения из окна «112»: врачи установили спицы в бедренную кость выпавшему из окна Ефремову

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Врачи провели последнюю операцию сыну Михаила Ефремова, Николаю, сообщил Telegram-канал «112». По данным канала, актеру установили спицы в бедренную кость, через некоторое время Ефремов-младший приступит к реабилитации.

«112» сообщает, что поведение актера в больнице оставляет желать лучшего, он грубит врачам и не желает выполнять их требования, чем препятствует своему восстановлению. . По информации канала, состояние Ефремова тем временем остается крайне тяжелым.

Сын российского актера выпал из окна своей квартиры 30 июня. Прибывшие на место медики обнаружили Ефремова в критическом состоянии. У него были диагностированы закрытые переломы бедра и таза.

Спустя время состояние молодого человека ухудшилось. После операции у него обнаружили пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости. Проблема была решена после установки дренажа и откачки лишней жидкости.

Двумя днями ранее Ефремову также провели трепанацию черепа. Она стала необходима в связи с отеком мозга, который появился на месте ушиба. После операции врачи установили проточно-промывную систему. Она нужна для регулярной обработки раны.