«Лимитчицы», пост об СВО, отъезд в Европу: как живет актриса Маруся Климова

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Маруся Климова

Актриса Маруся Климова (Мария Климова) обрела популярность благодаря ролям в лентах «Лимитчицы» и «Мылодрама». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Маруся Климова

Актриса родилась 4 июля 1989 года в Хабаровске. Она окончила Дальневосточный юридический институт при МВД, работала оперативником в родном городе, но через год службы в органах переехала в Москву и поступила Театральный институт имени Бориса Щукина.

В столице Климова первое время работала ассистентом по подбору актеров. Ее дебют в кино состоялся в 2013 году в эпизодической роли в сериале «Кухня». Затем она снималась в лентах «Дело чести», «Друзья друзей», «Инквизитор». Первую главную роль актриса сыграла в короткометражном фильме «Побочный эффект».

Наиболее известные проекты Маруси Климовой: «Звоните ДиКаприо!», «Мылодрама», «За счастьем», «Проект „Анна Николаевна“». Артистка также пробовала себя в роли телеведущей в проекте «Приманка», работала моделью и участвовала в третьем сезоне шоу «Топ-модель по-русски».

Что известно о личной жизни Маруси Климовой

В 2014 году Маруся Климова начала отношения со сценаристом Алексеем Карауловым. Они расстались в 2022 году.

«Мне хотелось семьи, а Алексей решил, что пока не готов к этому. Наверное, это главная причина нашего расставания. Восемь лет — это большой срок для любых отношений, но для неофициальных — тем более», — делилась актриса.

По словам артистки, после расставания ее мать настаивала на знакомствах в интернете, поскольку сама смогла найти возлюбленного в Сети и уехала к нему в Европу. Сейчас актриса замужем. Ее супруга зовут Виталий, ему 39 лет, он юрист и не имеет отношения к кинематографу.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Маруся Климова

Маруся Климова рассказала «7Дней.ру», что супруг впервые увидел ее на одной из премьер в кинотеатре «Октябрь», после чего написал в социальных сетях, а чтобы узнать ее номер телефона, нанял частного детектива. Актриса не скрывает, что настаивала на официальном оформлении отношений. Они расписались спустя полтора года романа. Ее свадьба состоялась 15 января 2024 года.

«Теперь нашим отношениям есть документальное подтверждение. Для меня это первое замужество и, надеюсь, последнее», — заявила актриса, добавив, что мечтает о детях.

Чем сейчас занимается Маруся Климова

Маруся Климова в 34 года продолжает сниматься в кино. В 2023 году она сыграла главную роль в сериале «Лимитчицы», а также появилась в лентах «Политех» и «Прическа». В 2024 году с артисткой запланирована премьера фильма «Зять», также она снимается в картинах «Положение вещей» и «Карьеристки».

Маруся Климова не комментирует политические события. В день начала спецоперации она опубликовала в соцсетях свое фото, в комментарии к которому ответила на вопрос поклонника о том, получится ли разрешить ситуацию мирным путем.

«Уже нет. Восемь лет было времени. И к чему пришли», — ответила актриса.

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