Последние новости российского шоубиза 5 мая: SHAMAN, Ивлеева, Бузова

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Певец SHAMAN, Анастасия Ивлеева, Ольга Бузова

Телеведущая Ольга Бузова расплакалась в ходе шоу «Сокровище императора». Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня, кто раскритиковал творчество певца Ярослава Дронова (SHAMAN), о чем рассказала блогер Анастасия Ивлеева в новом интервью?

Какие последние новости известны о SHAMAN

Певец Виктор Салтыков заявил, что скептически относится к творчеству SHAMAN. По мнению артиста, его успех связан с патриотическими песнями.

«Видел творчество SHAMAN, я не буду много разглагольствовать на эту тему, просто мне было бы интереснее его слушать со стороны, нежели смотреть на все на это, потому что я к этому немножко скептически отношусь. Я его видел на YouTube много раз, когда он еще просто пел каверы песен. Он к этому пути шел, шелк к успеху, вот так вот сейчас карта легла, что он спел про Россию, про патриотический ход. Очень много манерности в этом», — прокомментировал Салтыков в интервью NEWS.ru.

Артист добавил, что SHAMAN является сильным вокалистом, однако похожих певцов в стране предостаточно.

При этом SHAMAN продолжает концертный тур. В ближайшее время музыкант выступит в Раменском (7 мая), Рязани (12 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая), Архангельске (28 мая), Пензе (7 июня), Тольятти (10 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня), Подольске (26 июня), Калининграде (1 июля) и Анапе (25 июля).

Кроме того, у SHAMAN уже запланирован концерт на 2025 год — 9 марта он выступит в Москве.

Какие последние новости известны об Ивлеевой

Анастасия Ивлеева дала интервью ресторатору Андрею Третьякову. В ходе беседы она сообщила, что уважает президента России Владимира Путина и не понимает, почему среди ее коллег принято ругать его.

«Отношусь с симпатией и уважением как к главе государства. Я всегда с симпатией к нему относилась, у меня не было момента, чтобы я прямо сидела и такая злилась, его за что-то проклиная», — рассказала Ивлеева.

Также она заявила, что ездила в Донбасс, однако решила не афишировать свой визит. По словам Ивлеевой, она проехала несколько городов и пригородов Донбасса. В частности, посетила Мариуполь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«Я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. Мне было очень важно поехать самостоятельно, без подсвечивания СМИ, без лишних комментариев, мнений и так далее. Чтобы выстроить свое впечатление, понять свои ощущения и в целом познакомиться с регионом, с людьми, которые там проживают, и я это сделала»,— пояснила телеведущая.

После вышедшего интервью многие пользователи Сети и коллеги раскритиковали Ивлееву. Однако за нее заступилась журналистка Ксения Собчак.

«Такое ощущение, что если бы все все-таки последовали заповеди Христа „Не судите, да не судимы будете“, Telegram стал бы немым», — высказалась она.

Какие последние новости известны о Бузовой

Ольга Бузова выступила на конференции по инфобизнесу в Москве и рассказала о своей 20-летней карьере на эстраде.

Артистка призналась, что мечтала стать звездой с пятилетнего возраста, вставая на стул и исполняя песни группы Queen. После этого звукорежиссер мероприятия включил композицию The Show Must Go On. Бузова начала подпевать. Пользователи Сети раскритиковали исполнительницу и в комментариях заявили, что после этой кавер-версии солист Queen Фредди Меркьюри «перевернулся в гробу».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова

В ходе шоу «Сокровище императора», которое Бузова ведет вместе с Михаилом Галустяном, она призналась, что ей тяжело видеть среди участников своего бывшего возлюбленного музыканта Давида Манукяна (Даву). Говоря об экс-избраннике, певица расплакалась.

«Ты можешь понять, как мне тяжело видеть тебя здесь? Ты можешь хотя бы на секунду представить это? Мы с тобой не виделись два года, а у нас даже не состоялся разговор», — сказала она.

