Бузова перепела хит группы Queen на конференции в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Блогер и телеведущая Ольга Бузова выступила на конференции по инфобизнесу в Москве с рассказом о 20-летнем карьерном пути на эстраде, пишет StarHit. В конце артистка призналась, что мечтала стать звездой с пятилетнего возраста, вставая на стул и исполняя песни группы Queen перед родными. После этого звукорежиссер мероприятия включил композицию The Show Must Go On. Бузова начала подпевать хиту.

Поклонники в комментариях отметили, что после этой кавер-версии известной песни, солист Queen Фредди Меркьюри «перевернулся в гробу». В ходе своего выступления на конференции телеведущая также предложила увеличить в стране пенсионный возраст, чтобы профессионалы своего дела могли дольше приносить людям пользу. В качестве примера Бузова привела свою маму, которая до сих пор работает медиком, хотя имеет право уйти на отдых.

Ранее Бузова неожиданно обратилась с поздравлением к своей будущей свекрови во время церемонии закрытия хоккейного сезона в Белоруссии. 38-летняя звезда со сцены поблагодарила женщину за то, что она вырастила «такого классного мужа» для нее. При этом Бузова не стала раскрывать имени свекрови. Певица также назвала ее хорошей матерью и подчеркнула, что ее еда «самого лучшего вкуса».

Бузова также призналась, что полюбила моменты одиночества. Артистка объяснила, что только наедине с собой у нее есть возможность посвятить время любимым занятиям, в число которых входят баня, массаж и чтение книг. Бузова отметила, что, если рядом находятся посторонние люди, она всегда думает о них больше, чем о себе. Певица добавила, что любит уезжать за город, чтобы отвлекаться от суеты и «дышать свежим воздухом».