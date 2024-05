Блогер и телеведущая Ольга Бузова выступила на конференции по инфобизнесу в Москве с рассказом о 20-летнем карьерном пути на эстраде, пишет StarHit. В конце артистка призналась, что мечтала стать звездой с пятилетнего возраста, вставая на стул и исполняя песни группы Queen перед родными. После этого звукорежиссер мероприятия включил композицию The Show Must Go On. Бузова начала подпевать хиту.