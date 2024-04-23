«Очень нравится»: Бузова призналась в любви к одиночеству Бузова сообщила, что любит одиночество за возможность уделить время себе

Фото: NEWS.ru

Ольга Бузова

Российская певица Ольга Бузова на гала-ужине МУЗ ТВ рассказала, что полюбила одиночество, передает корреспондент NEWS.ru. Артистка объяснила, что только наедине у нее есть возможность посвятить время любимым занятиям, в число которых входят массаж и чтение книг.

Мне очень нравится одиночество. Состояние, когда я одна. Потому что когда рядом со мной находятся люди, тем более в большом количестве, не важно это мероприятие, общение с близкими людьми, друзьями, родителями — не важно. Когда рядом находятся люди, я всегда думаю о них больше, чем о себе. Поэтому когда я нахожусь одна, у меня есть то самое свободное время, которое я посвящаю именно себе. Девочке Оле. Это книжка, это банька, массажи, дышать свежим воздухом, уезжать за город, — сообщила певица.

Она добавила, что в последние недели такой отдых в одиночестве помогает ей держаться в тонусе. По словам Бузовой, после такого выходного она может буквально «врываться» в новую рабочую неделю, генерировать идеи и быть энергичной.

Бузова также призналась, что коллекционирует статуэтки собак. По словам знаменитости, это ей приносит огромное удовольствие. Под свое увлечение певица даже выделила отдельную полку. Кроме того, Бузова рассказала о своих подушках, на которых напечатаны изображения с ее собаками.