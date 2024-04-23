Бузова раскрыла свое необычное хобби Бузова призналась, что коллекционирует статуэтки с собаками

Фото: NEWS.ru

Ольга Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова на гала-ужине МУЗ ТВ призналась, что коллекционирует статуэтки собак. По словам знаменитости, это ей приносит огромное удовольствие. Под свое увлечение певица даже выделила отдельную полку. Также Бузова рассказала о своих подушках, на которых напечатаны изображения с ее собаками, передает корреспондент NEWS.ru.

Собачек я коллекционирую. Вижу каких-нибудь приятных, маленьких. Если мне что-то понравилось, есть и стеклянные. Я никогда об этом не рассказывала, это какой-то мой маленький мирочек Просто мне нравятся статуэточки, это может быть маленькая собачка, это может быть янтарный брелок, и мягкие игрушки, и подушечки, и свечки, — поделилась Бузова.

Ранее Бузова заявила, что ей не страшны дикие животные, потому что несколько лет она терпела в доме футболиста. Такое высказывание она сделала в эфире шоу «Это нормально?», когда речь зашла о питомцах. Известно, что футболистом является ее бывший супруг Дмитрий Тарасов.

В эфире шоу также обсуждались зоопсихологи, и телеведущая вновь вспомнила о мужчинах. По ее словам, эти специалисты способны помочь некоторым представителям сильного пола.