Бузова внезапно поздравила будущую свекровь с днем рождения на сцене

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Ольга Бузова неожиданно обратилась с поздравлением к своей будущей свекрови во время церемонии закрытия хоккейного сезона в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь». 38-летняя звезда со сцены поблагодарила женщину за то, что она вырастила такого классного мужа для нее, но не назвала имен.

Я хочу сказать, что ты — самая лучшая мама! Спасибо за то, что вырастили такого классного мужа для меня. Твоя еда самого лучшего вкуса! — сказала Бузова.

Бузова ранее сообщала, что полюбила одиночество. Артистка объяснила, что только наедине у нее есть возможность посвятить время любимым занятиям, в число которых входят массаж и чтение книг.

До этого певица потребовала у телеканала ТНТ дом за участие в реалити-шоу «Дом-2». Знаменитость вспомнила об обещанном жилье в эфире программы «Утро. ТНТ». Бузова заявила, что являлась самой популярной участницей «Дома-2». Кроме того, она напомнила, что сотрудничает с телеканалом ТНТ 20 лет.

Также сообщалось, что фигуристка Евгения Медведева покинула шоу Ольги Бузовой «Это нормально?» после скандала в студии. Девушка не стала слушать перепалку гостя с певцом Шурой и молча ушла из кадра.