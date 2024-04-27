Телеведущая Ольга Бузова неожиданно обратилась с поздравлением к своей будущей свекрови во время церемонии закрытия хоккейного сезона в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь». 38-летняя звезда со сцены поблагодарила женщину за то, что она вырастила такого классного мужа для нее, но не назвала имен.

Я хочу сказать, что ты — самая лучшая мама! Спасибо за то, что вырастили такого классного мужа для меня. Твоя еда самого лучшего вкуса! сказала Бузова.

Бузова ранее сообщала, что полюбила одиночество. Артистка объяснила, что только наедине у нее есть возможность посвятить время любимым занятиям, в число которых входят массаж и чтение книг.

До этого певица потребовала у телеканала ТНТ дом за участие в реалити-шоу «Дом-2». Знаменитость вспомнила об обещанном жилье в эфире программы «Утро. ТНТ». Бузова заявила, что являлась самой популярной участницей «Дома-2». Кроме того, она напомнила, что сотрудничает с телеканалом ТНТ 20 лет.

Также сообщалось, что фигуристка Евгения Медведева покинула шоу Ольги Бузовой «Это нормально?» после скандала в студии. Девушка не стала слушать перепалку гостя с певцом Шурой и молча ушла из кадра.