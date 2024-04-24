Бузова потребовала у ТНТ дом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Ведущая и певица Ольга Бузова потребовала у телеканала ТНТ дом за участие в реалити-шоу «Дом-2». Знаменитость вспомнила об обещанном жильев в эфире программы «Утро.ТНТ».

Бузова заявила, что являлась самой популярной участницей «Дома-2». Кроме того, она напомнила, что сотрудничает с телеканалом ТНТ 20 лет.

Почему я повелась на шоу? Там разыгрывался дом. На тот момент мы с Романом Третьяковым были единственной парой! Где мой дом? — спросила певица.

Накануне гала-ужине МУЗ-ТВ Бузова призналась, что коллекционирует статуэтки, изображающие собак. По ее словам, это ей приносит огромное удовольствие. Под свое увлечение певица выделила отдельную полку. Также телеведущая рассказала о своих подушках, на которых напечатаны изображения с ее собаками.

Тем временем бывший ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони в интервью с блогером Аленой Жигаловой признался, что Бузова его предала. По его словам, артистка поступила подло. Он не стал уточнять, о чем именно идет речь, но добавил, что готов к совместным проектам с Бузовой, если возникнет такая необходимость.