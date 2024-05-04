«ГДР», наследство, два брака: как сейчас живет актриса Дарья Урсуляк

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Дарья Урсуляк

Актриса Дарья Урсуляк в 2023 году призналась, что вышла замуж второй раз. Кто стал ее избранником, в каких проектах она задействована сейчас?

Чем известна Урсуляк

Дарья Урсуляк родилась 2 апреля 1989 года в Москве в семье актера и режиссера Сергея Урсуляка и народной артистки России Лики Нифонтовой.

В кино она дебютировала в девятилетнем возрасте в картине своего отца «Сочинение ко Дню Победы».

Однако Урсуляк приняла решение стать не актрисой, а филологом. После школы она поступила на историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), но в какой-то момент стала понимать, что филолог не ее призвание.

«Я развивалась, пыталась работать, а в 20 лет у меня появилась возможность взглянуть на то, что происходит вокруг, и решить, смогу ли я этим заниматься вечно. Проанализировать, почему я не чувствую себя счастливой и мне все время чего-то не хватает. Я подумала: вдруг я ошиблась с профессией? И как-то довольно быстро разобралась, что к чему», — вспоминала Урсуляк.

В 2014 году она окончила Театральный институт им. Б. Щукина. Артистка снималась в картинах «Тихий Дон», «Годунов», «Солдатик», «Мосгаз. Формула мести», «Подольские курсанты», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Немцы», «Ваша честь», «Художник», «Сын», «Народный артист», «Конец славы» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Урсуляк

В 2015 году Дарья Урсуляк вышла замуж за актера Константина Белопашку. В 2016 году у пары родилась дочь Ульяна.

«Имя, конечно, не самое популярное, но и не экзотическое. Мы думали об Аглае, однако во время беременности я почувствовала, что моя девочка вовсе не Аглая», — рассказывала Урсуляк.

В 2021 году супруги развелись. Причины расставания они не называли.

В 2023 году Урсуляк сообщила, что вышла замуж за режиссера и худрука театра им. В. Маяковского Егора Перегудова. У него есть двое детей от предыдущего брака.

«У моего мужа двое детей. В складчину в нашей семье их трое», — говорила актриса в интервью WomanHit.

Урсуляк отмечала, что на данный момент не планирует рождение еще одного ребенка.

«Недавно дети общались за завтраком, и когда я пришла, они радостно сообщили: „Мы поняли, нам больше никто не нужен — и так слишком много детей будут делить наследство“. Так что они сами закрыли этот вопрос», — шутила она.

Чем сейчас занимается Урсуляк

Дарья Урсуляк продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Дон Жуан», «Папа» и «Человек из ресторана».

В 2023 году актриса снялась в картинах «Конец славы», «Новогодний шеф», «У людей так бывает», «Аквариум» и «ГДР». Урсуляк отмечала, что не нужно искать в «ГДР» политический подтекст.

«Происходящие события, конечно, значительные, но они скорее обостряют драматургическую часть в сериале. Я думаю, что надо относиться к этой работе как к жанровому кино — как к остросюжетному детективу. И не пытаться найти в этом какой-то политический подтекст», — говорила она.

В 2024 году вышли сериалы «Загляни ему в голову» и «Адмирал Кузнецов» с участием артистки. В скором времени также можно будет увидеть ленту «Я дождусь» с Урсуляк.

«Иногда мне ничем не нравится заниматься, а иногда хочется делать все: убирать, мыть, готовить, и так по кругу. Случается, что застаешь себя с губкой и кастрюлей в третий раз за утро и думаешь: „Я же типа актриса, а не посудомойка; я ж, было время, вон что…“ Сразу становится ужасно смешно от пошлости собственных мыслей, но и такое бывает. В быту мне невероятно помогает мое первое, филологическое образование — ресурс я восполняю чтением», — рассказывала она.

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