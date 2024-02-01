«Конец славы» с Деревянко, комедия с Кологривым: что смотреть на неделе

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Конец славы»

На новой прокатной неделе выходят японский шедевр о поэзии повседневности, комедия с Павлом Деревянко, отечественный триллер о пропаже детей, семейная картина о дружбе с медведем и фильм «Брат-3». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах на российских и зарубежных платформах.

«Конец Славы»

Премьера: 1 февраля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Павел Деревянко, Сергей Чирков, Дарья Урсуляк, Екатерина Климова, Ян Цапник, Артем Дзюба, Надежда Сысоева.

Зачем смотреть: в центре сюжета фильма — суперзвезда Слава Агеев (Павел Деревянко). Он снялся в большом количестве блокбастеров, среди которых картины с пародийными названиями «Война не мир», «Кровавый барин» и «Нестыковка». Но однажды его вырезают из киноленты, что наносит большой удар по его карьере.

Тогда агент подкидывает Агееву идею — притвориться мертвым, устроить собственные фиктивные похороны, а потом как бы выйти из летаргического сна. Пока Слава лежит в гробу, его приятеля сбивает машина, и актер рискует погибнуть в могиле по-настоящему.

Комедию снял Марюс Вайсберг. Ранее он выпустил кинопародию «Гитлер капут!», картины «Любовь в большом городе», «Ржевский против Наполеона» и франшизу «Бабушка легкого поведения». Последней работой стал фильм «Ирония судьбы в Голливуде» с Эммой Робертс и Томасом Манном в главных ролях.

«Идеальные дни»

Премьера: 1 февраля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Мияко Танака, Кодзи Якусё, Лонг Мизума, Токио Эмото.

Зачем смотреть: магия повседневности от немецкого режиссера Вима Вендерса.

Фильм посвящен будням немолодого мужчины Хираяма (Кодзи Якусё), работающего уборщиком общественных туалетов в Токио. Каждый день он просыпается на рассвете, чистит зубы, бреется, опрыскивает водой саженцы кленов, надевает синий комбинезон с надписью The Tokyo Toilet, берет кофе в автомате и идет на работу.

По дороге он слушает Вана Моррисона, Патти Смит, The Rolling Stones, Лу Рида и The Velvet Underground. До обеда Хираяма чистит уборные, потом съедает сэндвич на скамейке в парке и фотографирует кроны деревьев на пленочный фотоаппарат. Затем моется в общественной бане, ужинает в любимой забегаловке, а перед сном читает Фолкнера, Ая Коду и Патрицию Хайсмит.

Строгий распорядок дня уборщика нарушают несколько случайных встреч, которые вынуждают героя вспомнить о далеком прошлом. У «Идеальных дней» есть все шансы стать хитом и будущей классикой — это невероятно красивое и жизнеутверждающее кино. Кодзи Якусё получил приз в Каннах за эту роль.

«Правда»

Премьера: 1 февраля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Кузьма Котлёрев, Кирилл Кяро, Михаил Тройник, Александра Дроздова.

Зачем смотреть: дебютная картина экс-следователя Максима Кузнецова в духе Дэвида Финчера.

«Правда» — дебют выпускника мастерской Владимира Хотиненко Максима Кузнецова. До прихода в кино он работал в прокуратуре, расследовал убийства, коррупционные и налоговые преступления.

В центре сюжета некогда школьный педагог Женя (Кузьма Котрелёв). Он выходит из тюрьмы после двухлетнего срока, который он отбывал за хранение наркотиков. Практически сразу в родном городе бесследно исчезает младшая сестра бывшей подруги героя. Создатели картины удивляют смелой завязкой: зрители сразу узнают, что произошло с девочкой.

Главной интригой становится поведение Жени — рискнет ли он рассказать, что знает. Моральная дилемма героя срифмована с расследованием полиции. Таким образом, «Правда» — это и социальная драма и напряженный триллер о поиске преступника.

«Брат-3»

Премьера: 1 февраля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Александра Вознесенская, Владимир Торсуев, Юрий Торсуев, Василий Карпенко, Эрик Робертс.

О чем: к балабановской дилогии «Брат-3» не имеет отношения.

Режиссером картины стал Валерий Переверзев. Ранее он создавал эпатажные аттракционы для туристов — Музей истории проституции и Музей истории телесных наказаний на Арбате, Музей истории пьянства на ВДНХ.

В центре сюжета генеральская дочь и уличный художник, мать которого живет с женщиной, что вызывает всеобщее возмущение и становится препятствием для любви главных героев. В то же время брат-близнец военного вступает с ним в противостояние и раскрывает подробности его интимной жизни, а неудачное ограбление запускает цепочку событий.

Картина напоминает о треш-хите нулевых «Черный фраер» — снятом на балабановской волне фильме о приходе черного мстителя в бандитский Тамбов с отсылками на «братскую дилогию», с близнецами-гангстерами по кличке Канитель и Тамбовский Волк и музыкой группы «Виктор».

«Я — медведь»

Премьера: 1 февраля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Никита Кологривый, Агата Муцениеце, Дмитрий Калинов, Екатерина Борисова.

Зачем смотреть: семейная комедия в духе «Паддингтона».

«Я — медведь» расскажет о Ковалёвых — проблемном семействе, которое переживает не лучшие времена: папа-хоккеист (Никита Кологривый) не может восстановиться после тяжелой травмы, мама (Агата Муцениеце) вынуждена стать главой семьи, а дети страдают из-за подростковых проблем. Неожиданным решением кризиса становится найденный медвежонок, забота о котором помогает семье сплотиться. Сюжет напоминает дилогию о медвежонке Паддингтоне, но с русскими актерами.

Режиссером семейной комедии стал Кирилл Кемниц, снявший триллер «Кентавр» с Юрой Борисовым.

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