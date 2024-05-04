«Патриот», свадьба в Италии, роли стерв: куда пропала Алена Савастова

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Алена Савастова

Актриса Алена Савастова прославилась благодаря сериалу «Патриот». Как она живет сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Савастова

Алена Савастова родилась 15 июля 1991 года в Омске.

После окончания школы поступила в ОмГУ. Однако проучилась там только год, накопила денег и отправилась в Санкт-Петербург, где поступила в СПбГАТИ.

«Я хотела учиться в настоящей актерской школе и получить высшее актерское образование. Испытывала острую потребность в личностном росте и в желании жить отдельно от родителей, быть самостоятельной, взять на себя ответственность за собственную жизнь. Хотелось перемен, ощутить ритм большого города, выйти за пределы зоны комфорта, за пределы родного Омска. До 18 лет я нигде не была. Первый раз уехала из Омска, когда решила получить высшее актерское образование. Это был мой шанс поступить на бюджет и остаться в Москве или в Санкт-Петербурге», — вспоминала она.

В кино Севастова дебютировала в 2013 году в сериале «Морские дьяволы». Также артистка снималась в картинах «Такая работа», «Дружина», «Признание в любви», «Пять минут тишины», «Ученица Мессинга», «Светлана», «Миллионерша», «Мост», «Тень за спиной», «Патриот», «Беспринципные», «Спросите медсестру», «Чужой», «Многоэтажка», «Развод» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

«Из-за моей яркой внешности мне часто предлагают роли стерв, мстительных особ, для которых все средства хороши на пути к цели. В жизни я намного добрее, нежели мои героини. Я мечтательнее, лиричнее, наверное, я более глубокая натура. Стараюсь всего добиваться сама, не хватаясь за кого-то. Стремлюсь к развитию, раскрытию своего потенциала. Моя сила — в характере, я не боюсь брать на себя ответственность и делать что-то новое. Я самодостаточная девушка. Ставлю перед собой цели и иду к их достижению. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но зачем куда-то торопиться? Ведь нужно еще успевать любить и наслаждаться жизнью», — рассуждала Савастова.

Что известно о личной жизни Савастовой

Алена Савастова замужем за актером Степанов Бекетовым.

Пара поженилась в 2018 году в Италии.

Чем сейчас занимается Савастова

Алена Савастова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Крокодил души моей», «Мама-кот», «Любовник», «Подыскиваю жену. Недорого», «Увязался М. за Ж.», «Вселенная Островского», «Шоу для настоящих леди» и «Шуры-муры».

В 2023 году актриса также снялась в сериалах «Теория больших денег», «Дитя раздора» и «Тайные мечты Алисы».

«Для меня сложнее играть на сцене театра. Я имею в виду не саму игру, а процесс создания спектакля. В театре приходится долго репетировать, чтобы все было идеально к премьере. Долгие погружения, поиски смыслов, характеров, образов. Когда уже стоишь перед зрителем, у тебя нет второго или третьего дубля — все происходит здесь и сейчас. Ты буквально должен вести зрителя от сцены к сцене, выполнять поставленные перед тобой задачи на все 100%. Если что-то не получилось, то это уже не исправить, можно только сделать выводы и следующий спектакль сыграть лучше. В кино тоже бывает сложно, там нужно уметь работать с камерой. Конечно, персонажи рождаются не сразу, и здесь работа над ролью очень важна. Я люблю и кино и театр», — рассказывала Севастова.

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