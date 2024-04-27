Звезды «Человека-паука» планируют пожениться People: актер Том Холланд собирается жениться на Зендее

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Том Холланд и Зендея

Английский актер Том Холланд и американская актриса Зендея собираются пожениться, сообщает People со ссылкой на свои источники. Отмечается, что звезды «Человека-паука» всерьез обсуждают тему супружества.

Были разговоры о браке, и это реальность, — отметили собеседники издания.

При этом источники отмечают, что пара не любит внимание общественности к своим отношениям. Никому из них публичность не дается легко, добавили они.

Год назад стало известно, что Холланд представил Зендею родителям. Они попали в объективы папарацци во время прогулки по Лондону.

Встреча показалась любопытной публике на фоне слухов о свадьбе пары, познакомившейся в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Тогда у них завязались романтические отношения. Информация о помолвке пары появилась в социальных сетях в декабре 2022 года, но официального подтверждения не последовало.

Холланд и Зендея готовятся к работе над четвертой частью перезапуска франшизы о Человеке-пауке. Летом 2023-го в США отложили работу над новой частью из-за забастовки сценаристов, которые боролись за улучшение условий труда. Том Холланд тогда рассказывал, что решение было принято в знак солидарности с протестующими. По его словам, встречи по поводу съемок были приостановлены. Раскрывать подробности о новой части фильма актер не стал.