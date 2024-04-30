Отъезд из РФ, критика СВО, жизнь с сестрой: где сейчас актер Шамиль Хаматов

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Шамиль Хаматов

Актер Шамиль Хаматов уехал из России в 2022 году. Как и где он живет сейчас, чем занимается?

Чем известен Хаматов

Шамиль Хаматов родился 29 января 1985 года в Казани. Его старшая сестра — народная артистка России Чулпан Хаматова.

Окончил Российскую академию театрального искусства. В кино Хаматов дебютировал в 2004 году в ленте «Команда». Также актер снимался в картинах «Неотложка-2», «Невеста», «Мертвое поле», «И все-таки я люблю…», «Застава Жилина», «Пятая группа крови», «Продавец игрушек», «Пять вечеров», «Деревенский анекдот», «Бихэппи», «Горе от ума», «Обоюдное согласие» и других.

Всего в его фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Хаматова

Первой женой Шамиля Хаматова была актриса Дарья Белоусова. Они познакомились в театре «Современник». Там же пара отмечала свадьбу, ведущим был народный артист России Сергей Гармаш, а гостями — Галина Волчек, Мария Неелова, Лия Ахеджакова. Однако спустя время брак распался.

В 2018 году Хаматов женился второй раз — на фотографе Ксении Наумовой. Она младше избранника на 10 лет.

В 2019 году актер Александр Паль рассказал, что Хаматов стал отцом. По его словам, во время съемок сериала «Бихэппи» Наумова была беременна.

«Когда я понял, что мне нужно играть с Шамилем лучших друзей, я позвал его на бокс, потому что спарринги очень сплачивают. И я сказал Шамилю: „Слушай, Шамиль, так как мы с тобой знакомы, но не прямо друзья, а нам надо играть очень близких друзей, может быть, ты придешь на бокс и мы побоксируем?“ И он говорит: „Ну да, давай“. И не пришел. Он не пришел несколько раз, мы его ввели в групповой чат, мы туда выкладываем мотивирующие фото после каждой тренировки. Шамиль, видимо, посмотрел и стал говорить, что у него репетиции, выпуск спектакля, съемки, жена на сносях. Но то, что я его позвал на бокс, он согласился прийти и потом сливался, это нас тоже чуть сдружило. Эти разговоры привели к тому, что мне было удобно над ним издеваться на площадке», — говорил Паль.

Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва» Шамиль Хаматов в роли Соловьева во время прогона спектакля «Соловьев и Ларионов» в театре «Современник»

Что Хаматов говорил о спецоперации

Комментируя спецоперацию, Шамиль Хаматов заявлял, что «такие вещи происходить не должны».

«У нас с супругой был запланирован отдых, задумали его еще задолго до начала событий февраля 2022 года. А полетели на отдых 27 февраля. И даже не знаю, как это описать... Посреди бесконечной красоты природы, океана, гор ты просто лежишь и… я очень хорошо помню эти ощущения — не можешь ничем насладиться. В такие моменты она становится невыносимой и раздражает своей красотой. Это такой абсурд, потому что видеть всю эту красоту вокруг и при этом осознавать, что люди погибают прямо сейчас... тяжело. Как будто среди такого прекрасного мира вокруг не должны и не могут происходить подобные вещи», — высказывался артист.

Почему Хаматов уехал из России, чем занимается сейчас

В 2022 году после начала спецоперации Шамиль Хаматов вместе с женой и ребенком уехал из России в Латвию, где живет его сестра. После отъезда он перестал служить в театре «Современник».

«Надо сказать, что наше решение было принято автономно от аналогичного решения моей сестры Чулпан, принятого ею несколькими месяцами раньше. Я подписал трудовой договор с Рижским русским театром. Я очень благодарен театру за такую исключительную возможность, за возможность заниматься своим любимым делом. Театр в лице всех без исключения его сотрудников очень помог пережить трудный период, помог снова встать на ноги», — делился Хаматов.

Однако, несмотря на переезд, актер продолжил работать в России: он снялся в сериале «Плейлист волонтера», вышедшем на экраны в мае 2023 года.

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