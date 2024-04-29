Молчание об СВО, тайна личной жизни, сериалы: где сейчас Карина Андоленко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Карина Андоленко

Карина Андоленко — актриса театра и кино. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Андоленко

Карина Андоленко родилась 20 сентября 1987 года в Харькове. Окончила Школу-студию МХАТ.

В кино Андоленко дебютировала в 2009 году в сериале «Шальной ангел». Также артистка снималась в картинах «Рябиновый вальс», «Розы для Эльзы», «Сильная слабая женщина», «Арифметика подлости», «Загадка для Веры», «Страсти по Чапаю», «Поговори со мною о любви», «Папа для Софии», «Доктор Анна», «Чужая кровь», «Отчим», «Желтый глаз тигра», «Тень за спиной», «Русские горки», «Киллер» и других.

Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Андоленко

Карине Андоленко приписывали романы с Гелой Месхи, Дмитрием Дюжевым, Егором Кончаловским, Алексеем Макаровым и другими коллегами, однако сама артистка о своей личной жизни не распространяется.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Карина Андоленко

«Никогда не говорю о личной жизни. Гела — мой однокурсник, с Димой Дюжевым мы вместе работали в театре, я очень трепетно к нему отношусь как к коллеге. С Егором нас постоянно почему-то женят. Мне приписывают романы практически со всеми моими партнерами, и сейчас я радуюсь этому, потому что стала относиться по-другому. Если говорят, значит, нам удалось в кадре сыграть так, что все поверили», — комментировала она.

В 2022 году в романе с Андоленко признался актер Дмитрий Пчела, с которым она познакомилась в Школе-студии МХАТ.

«Она была на первом курсе, а я на четвертом. Однажды я пошел поесть в столовую и вижу — лежит ее студенческий билет. На нем была изображена невероятная красавица. Потом мы познакомились, а через какое-то время в шутку я ей сказал: „Давай встречаться“. И все началось. Я просто в нее влюбился. Был сразу же сражен. Она была из Харькова. Такая вся непосредственная», — вспоминал он в программе «Судьба человека».

Пчела также раскрыл, что был готов жениться на избраннице, но ему пришлось уехать в Таллин на два года.

«Потом после учебы я уехал работать в театр в Таллин. Это нас и разлучило с Кариной. Мы не смогли уже быть вместе. У Карины после вуза карьера пошла на взлет. Возможно, мы ревновали друг друга к успеху, поэтому не смогли создать семью», — пояснил артист.

Сама Андоленко рассказывала, что три года жила вместе с человеком, далеким от мира кино. Мужчина сильно ревновал ее к профессии и тяжело переживал необходимость мириться с ее тяжелым съемочным графиком. Избранник поставил актрису перед выбором: или он, или кино. Андоленко выбрала профессию.

Сейчас о ее личной жизни ничего не известно. По данным СМИ, Андоленко не замужем. Детей у 36-летней артистки тоже нет.

Чем сейчас занимается Андоленко

Карина Андоленко продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Вишневый сад», «Нашла коса на камень» и «Высоцкий. Рождение легенды».

В 2023 году артистка снялась в сериале «Вторая семья».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Карина Андоленко

В 2024 году вышла картина «Десять дней до весны» с ее участием. Также в скором времени можно будет увидеть сериал «Противостояние» с Андоленко.

Актриса редко дает интервью. Политические ситуации, в том числе спецоперацию, она не комментировала, несмотря на то что родилась на Украине.

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