Как живет звезда сериала «Патриот» Анастасия Талызина: личная жизнь, съемки

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Анастасия Талызина

Актриса Анастасия Талызина прославилась благодаря картинам «Патриот», «Кентавр» и «Год рождения». В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Талызина

Анастасия Талызина родилась 5 июля 1999 года в Москве.

Ее мать, Ксения Хаирова, — актриса театра и кино. Бабушка, Валентина Талызина, — народная артистка РСФСР.

«Ребенком я делала то, что должно, чего от меня ждали близкие. Они прекрасно знали всю сложность актерского ремесла, зависимость профессии и не очень хотели, чтобы я продолжала династию. Но ратовали за то, чтобы я была связана с искусством. Сама же я в детстве не задумывалась о своих желаниях, о своем будущем в этой сфере», — рассказывала Талызина.

После окончания школы она поступила в Высшее театральное училище им. Щепкина. В кино актриса дебютировала в 2015 году в ленте «Затишье». Также Талызина снималась в картинах «Пиковая дама: Зазеркалье», «Тонкие материи», «Патриот», «Мертвые души», «Моя большая тайна», «Молчание», «Предпоследняя инстанция» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 27 работ.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Анастасия Талызина в фильме «Владивосток»

Что известно о личной жизни Талызиной

В школьные годы Анастасия Талызина встречалась с одноклассником Димой Орловым. Ради нее молодой человек даже поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина, несмотря на запреты родителей. Однако спустя время Талызина ушла от него к поэту Вадиму Кострову. Но с ним артистка тоже встречалась недолго — после этого у нее начались отношения с оператором Глебом Мартыновым (Dr. Funk).

В 2023 году Талызина появилась на премьере картины «Кентавр» в сопровождении бойфренда — актера Сергея Новосада. Пара познакомилась на съемках ленты «Я делаю шаг».

В эфире программы «Ты не поверишь!» бабушка актрисы, Валентина Талызина, признавалась, что давно познакомилась с избранником внучки. Она отметила, что потенциальный зять ей нравится.

Чем сейчас занимается Талызина

Анастасия Талызина продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в спектакле «Пиковая дама».

В 2023 году артистка снялась в картинах «Воздух», «Императрицы», «Кентавр», «Я делаю шаг» и «Год рождения». В скором времени также должны выйти ленты «ЗАТО», «Один хороший день», «Я женил своих родителей», «Буратино», «Взрослые» и Танго» с ее участием.

«В последнее время я стала очень домашней, и мне это нравится. Выбирая между тем, чтобы остаться дома, и тем, чтобы пойти гулять, я останусь дома и буду делать свои дела. В последнее время я много занимаюсь спортом, читаю, открываю что-то для себя, пересматриваю старое любимое кино, которое казалось важным. Энергию я направляю на себя, на развитие, на близких людей. За последний год я заметила, что стала чаще общаться с родными, видеться с мамой, как-то больше, чем раньше, погрузилась в семью. В какой-то момент было очень много всего: поездки, работа, встречи. После этого марафона я настолько потерялась, что молила Вселенную: „Дай мне перерыв, паузу, чтобы понять, кто я, где я, про что я, почему я здесь сейчас“», — рассказывала Талызина.

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