Равшана Куркова и Никита Тарасов: кто еще был на премьере «Я делаю шаг»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Равшана Куркова

1 сентября звезды российского кино посетили премьеру фильма «Я делаю шаг» в московском кинотеатре «Октябрь». Главные роли сыграли Равшана Куркова, Сергей Новосад, Анастасия Талызина, Михаил Полицеймако. Впервые за длительное время на публике появилась актриса Ирина Чериченко, прибыл посмотреть картину звезда «Кухни» Никита Тарасов с женой. Также на премьере была Анна Калашникова, вернувшаяся из-за рубежа.

Режиссер фильма — Ольга Акатьева. Широкая премьера состоится в кинотеатрах 7 сентября.

По сюжету выпускник педагогического вуза Саша, страдающий дислексией, возвращается в родной город преподавать литературу. Он с трудом читает даже фамилии учеников в журнале. Ему трудно работать, сталкиваясь с критикой коллег, но на помощь приходит подруга детства.

Какие еще звездные гости посетили показ — в галерее NEWS.ru.