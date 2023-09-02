1 сентября звезды российского кино посетили премьеру фильма «Я делаю шаг» в московском кинотеатре «Октябрь». Главные роли сыграли Равшана Куркова, Сергей Новосад, Анастасия Талызина, Михаил Полицеймако. Впервые за длительное время на публике появилась актриса Ирина Чериченко, прибыл посмотреть картину звезда «Кухни» Никита Тарасов с женой. Также на премьере была Анна Калашникова, вернувшаяся из-за рубежа.

Режиссер фильма — Ольга Акатьева. Широкая премьера состоится в кинотеатрах 7 сентября.

По сюжету выпускник педагогического вуза Саша, страдающий дислексией, возвращается в родной город преподавать литературу. Он с трудом читает даже фамилии учеников в журнале. Ему трудно работать, сталкиваясь с критикой коллег, но на помощь приходит подруга детства.

Какие еще звездные гости посетили показ — в галерее NEWS.ru.

Режиссёр Ольга Акатьева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссёр Ольга Акатьева

Актриса Равшана Куркова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Равшана Куркова

Актеры Сергей Новосад и Анастасия Талызина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры Сергей Новосад и Анастасия Талызина

Актриса Алёна Чехова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Алёна Чехова

Актёр Глеб Степан Каллистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актёр Глеб Степан Каллистов

Актёр Никита Тарасов с женой Марией Гаврюшиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актёр Никита Тарасов с женой Марией Гаврюшиной

Владимир и Марина Левкины с дочерью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир и Марина Левкины с дочерью

Актриса Анна Калашникова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анна Калашникова

Режиссёр Ольга Акатьева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссёр Ольга Акатьева

Актриса Анна Чурина с дочерью Ксенией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анна Чурина с дочерью Ксенией