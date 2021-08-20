Звезда сериалов Равшана Куркова впервые показала годовалого сына

Известная актриса Равшана Куркова впервые показала публике своего годовалого сына. Звезда сериалов показала кадры, на которых она позирует с пухлым малышом на руках.

На снимках актриса отметила совладельца боксерского клуба Rocky Road Сергея Амаряна, который является папой малыша. Мальчика зовут Гаспаром. Интересно, что и ранее ходили слухи о том, что Куркова живёт с сыном миллиардера из Карабаха, теперь же она косвенно подтвердила эту информацию.

Моё сердце растёт вместе с сыном. И конечно, это лучший год в моей жизни — самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый, — подписала снимок актриса.

Фанаты актрисы наперебой принялись поздравлять 40-летнюю Куркову. Почти все восхитились тем, что у звезды сериалов красивый ребёнок. «Сладкие, счастье бесконечное», «Ничего себе! Равшана, наши вам поздравления! Вы такие чудесные!», «Счастье! В добрый путь материнства!», «Да ладно! Это ваш сын?», «Гаспарчик», написали в комментариях пользователи.

Ранее актриса Кристина Асмус отметила несколько актрис, которые популярны и без профильного образования. В их чиле — Равшана Куркова.