Романы, намоленное материнство, карьера: куда пропала Равшана Куркова

Актриса Равшана Куркова недавно отметила 45-летний юбилей. Как сложилась личная жизнь артистки, в каких проектах она снимается сейчас?

Чем известна Равшана Куркова

Равшана Куркова (в девичестве Матчанова) появилась на свет 22 августа 1980 года в столице Узбекистана Ташкенте. Ее родители — Бахрам Матчанов, известный театральный актер, и Рано Кубаева, актриса и режиссер. Дядя Равшаны, Рауф Кубаев, также является сценаристом и режиссером.

В конце 1990-х годов Куркова переехала в Москву и поступила на филологический факультет МГУ. После вуза работала редактором и помощником режиссера на телевидении. Параллельно она изучала режиссуру и брала уроки актерского мастерства.

Куркова снималась в картинах «Воровка-2: Счастье напрокат», «Медуза», «Три девушки», «На краю стою», «Барвиха», «Индийское кино», «Любовь в большом городе — 2», «Последняя встреча», «Остров ненужных людей», «Рыбалка», «А у нас во дворе…», «Метель», «Вечный холод», «Хардкор», «Беглецы», «Звоните ДиКаприо!», «Хандра», «Балканский рубеж», «Чернобыль», «Контакт», «Пищеблок», «Чайки», «Милфуша» и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Равшаны Курковой

Актриса была замужем за фотографом Семеном Курковым. В этот период у нее наступила беременность, но она оказалась замершей.

«Гинеколог сказала: „Вам надо делать аборт, плод умер уже месяц назад. Если промедлите, начнется заражение крови. И тогда уже ваша жизнь будет под большим вопросом“», — признавалась Куркова.

После развода актриса оставила себе фамилию экс-супруга.

Вторым мужем Курковой был актер Артем Ткаченко. Они прожили вместе четыре года, однако детей не завели.

Первого ребенка актриса родила в 40 лет. В 2021 году Куркова сообщила, что уже год находится в статусе мамы и воспитывает сына по имени Гаспар. Его отец — бизнесмен Сергей Амарян, совладелец боксерского клуба. Сейчас предприниматель состоит в других отношениях.

«Я очень хотела детей, мое материнство намоленное, долгожданное. А когда родительство осознанное, то ты готов к нему физически, морально, материально, психологически. Я благодарна и наслаждаюсь этим моментом каждый день, хотя, как мы знаем, дни бывают в жизни очень разные», — говорила актриса в одном из интервью.

Весной 2023 года Куркова снова удивила поклонников, заявив, что родила дочь. Она назвала наследницу Самирой. Имя отца наследницы она не раскрывала.

Чем сейчас занимается Равшана Куркова

Равшана Куркова продолжает творческую деятельность. Сейчас при участии актрисы в производстве находятся семь проектов. Среди них: «А у нас во дворе-3», «Моя Африка», «Первый номер-2», «Секс. До и после-2», «Чайки-2», «Шахматы» и «Волшебная лампа».

В свои 45 лет Равшана выглядит значительно моложе. При росте 178 см она весит около 50 кг. Актриса утверждает, что ее секрет не в пластических операциях, а в здоровом образе жизни.

Она не употребляет сладкое и алкоголь, после 16:00 отказывается от углеводов. Регулярно занимается спортом: йогой, пилатесом, стретчингом и дэнс-миксом. Тренируется систематически, не пропуская больше двух дней подряд.

Читайте также:

Что известно о состоянии Кеосаяна сейчас: последние новости, слова Симоньян

Слухи о свадьбе, бездетность, связь с Зеленским: где сейчас Ходченкова

Терроризм, иноагентство, секс с детьми: в чем обвиняют блогера Маркаряна