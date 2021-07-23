Словесная беспомощность: почему возникает дислексия

По разным оценкам от 10% до 20% детей страдают от дислексии. С каждым годом их количество увеличивается. Это особенность восприятия информации, связанная с нарушением способностей к овладению навыками чтения и письма. Такие дети плохо читают, путают буквы в словах при письме, не понимают, где заканчивается одно предложение и начинается другое. Также они рассеянны, невнимательны, плохо выполняют инструкции. NEWS.ru спросил у нейропсихолога Галины Юрченко, как вовремя выявить нарушение и эффективно справиться с ним.

—Галина Александровна, из-за чего возникает дислексия. Это особенности развития головного мозга или нарушения психики?

— Причин много. Например, нарушение работы головного мозга. Преобладание активности правого полушария. Или нарушение взаимодействия между полушариями. Дислексия может стать следствием тяжёлых родов матери — гипоксии плода (кислородное голодание) или травмы, полученной во время прохождения через родовые пути. Бывает, что никаких серьёзных нарушений не было. Но всё равно отделы головного мозга не дозревают. Иногда мы встречаем так называемую педагогическую запущенность. То есть ребёнком мало занимались, не водили в кружки, не обучали самостоятельно. У маленького человека просто не развились какие-то навыки. Приходит ребёнок школьного возраста, но по развитию он как дошкольник. Не умеет писать элементарные слова, не читает. При этом интеллект у детей с дислексией может быть очень высоким. Даже превосходить умственные способности многих взрослых.

— Почему высокий интеллект часто идёт рука об руку с особенностями развития — РАС, дислексией, СДВГ?

— Мы замечаем такую закономерность, но ответа на вопрос не знаем. Учёные ещё не до конца понимают, как работает головной мозг. Сейчас продолжается изучение. Может быть, впереди научное открытие.

— По каким первым признакам можно заподозрить у ребёнка дислексию?

— В школьном возрасте это очень хорошо видно. Ребёнок не может выдержать долгое интеллектуальное напряжение. Он не сосредоточен, невнимателен. Ему сложно запоминать буквы, трудно учится читать. Школьник не читает то, что написано, а сам придумает текст. Причём он сам уверен, что воспроизводит то, что на бумаге. Он искренне не понимает, почему на него ругаются. При письме тоже беда. Он выводит строки медленно, переставляет буквы местами, пропускает слова или меняет их местами. Мы может заметить эти трудности уже в детском саду. Если у ребёнка бедный словарный запас, он долго не говорит, не умеет правильно строить предложения, это повод задуматься. В будущем у него возможны проблемы и с письменной речью.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Многие симптомы, которые вы сейчас описываете, похожи на СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). В России его до сих пор не признают заболеванием. Препараты корректирующей терапии находятся под запретом.

— Эти психические нарушения часто идут в комплекте. Но в России подход к их коррекции отличается от западного. У нас рассматривают их отдельно друг от друга, в Европе и США — когда говорят про дислексию, они чаще всего учитывают все эти компоненты.

— Как лечить дислексию? Можно ли полностью скорректировать это состояние?

— Наша задача — привести в норму физиологическое состояние человека. При помощи игр, упражнений, разных двигательных заданий мы корректируем высшие психические функции, стимулируем работу отделов головного мозга. Если надо, мы убираем неврологические трудности. У одних детей симптомы дислексии можно убрать полностью, а у других полная коррекция невозможна. Таким ребятам нужно учится жить со своими особенностями. Например, выстроить правильный режим труда и отдыха.

— Как к вам попадают дети с дислексией? Их приводят учителя или родители?

— Педагоги направляют к нам чаще. Сейчас многие стали продвинутыми в этой области. Достаточно быстро проблему видят и предлагают родителям обратиться к нейропсихологу. Сложность в том, что такие дети часто невротические и даже запуганные. Над ними смеются одноклассники на уроках, потом дразнят на переменах. Часто я первый сеанс посвящаю снятию психологических блоков, только потом приступаю к терапии.

— Диагноз «дислексия» начали ставить в России недавно — 10–15 лет назад. До этого такие дети были какими угодно — глупыми, ленивыми, безучастными, но только не больными. Получается, что взрослых с невылеченной дислексией много. Какие трудности они испытывают?

— Каждый достигает успехов в определённой области и учится обходить трудности. Ну не получалось у человека грамотно писать, зато он стал хорошим парикмахером, программистом, технологом. Каждый из нас выбирает для себя ту область, где можно проявить свои лучшие качества. Многие родители детей с дислексией мне потом признавались, что у них всегда была эта же особенность. Но они просто не думали об этом. Конечно, это не лучшим образом влияет на мировосприятие и карьеру. Поэтому лучше корректировать дислексию в детстве.