«Летающие в облаках»: эксперты рассказали о редком психическом расстройстве

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. По данным ВОЗ, практически каждый пятый человек в мире имеет психическое или поведенческое расстройство. В России большое количество нарушений остаются недиагностированными. Например, больные синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) часто так и не узнают о своём диагнозе. Всю жизнь они ругают себя за рассеянность, неорганизованность и плохую память, не подозревая, что проблема решается медикаментозным лечением.

СДВГ — это неврологическо-поведенческое расстройство развития. По данным учёных из США, расстройство поражает около 3–5% всех людей. Страдающие им условно разделяются врачами на три группы. Первые испытывают проблемы с концентрацией и удержанием внимания, они постоянно отвлекаются от работы, учёбы или разговора. Про таких говорят «он постоянно летает в облаках» или «рассеянный с улицы Бассейной». Также страдающие СДВГ часто бывают забывчивыми: теряют вещи, не выполняют просьбы и опаздывают на встречи.

Представители второй группы страдают гиперактивностью. То есть они не способны долго усидеть на одном месте. Такие люди ёрзают на стуле, болтают ногой, при любой возможности стремятся встать и пройтись. Школьные учителя говорят про таких детей, что у них «шило в одном месте». Также они часто бывают импульсивными, вспыльчивыми и чрезмерно эмоциональными.

Чаще всего страдающие синдромом дефицита внимания и гиперактивности объединяют в себе признаки обоих типов. Такому человеку живётся вдвойне тяжело. Причиной СДВГ являются нарушения в мозге, которые закладываются ещё внутриутробно, сообщила в беседе с NEWS.ru нейропсихолог Наталья Семёнова.

Круг участков в головном мозге (преимущественно лобные доли) испытывают дефицит кровоснабжения, по этой причине они являются недозревшими. Поэтому можно сказать, что мозг такого человека работает не на 100%. Некоторые участки попросту «спят». Точные причины такого состояния до сих пор не установлены. Наталья Семенова нейропсихолог нейропсихолог

Первые признаки СДВГ проявляются ещё в младенческом возрасте, сообщила Семёнова. Такие дети плохо спят, очень активны, рассредоточены, не могут долго играть в одну и ту же игру. Около 30% больных по достижении взрослого возраста выздоравливают полностью. Остальные остаются с СДВГ всю жизнь. Часто расстройство мешает таким людям построить карьеру, наладить личную жизнь, многие из них впадают в зависимость от наркотиков или алкоголя.

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В США и Европе, в отличие от России, существует единая схема лечения этого расстройства. Таких детей вовремя диагностируют и назначают терапию, сообщила Семёнова. Чтобы справиться с патологией, назначают различные транквилизаторы и применяют психотерапию. В этом случае последствия СДВГ удаётся нивелировать, и человек вырастает здоровым. Также подобные методы лечения применяются и для взрослых людей. В нашей стране далеко не все врачи признают существование этого расстройства. Часто таким больным назначают ноотропы или направляют на консультацию к психотерапевту. Многие до конца жизни так и не узнают о наличии у них СДВГ.

Человека формирует среда, в которой он растёт, отмечает в беседе с NEWS.ru нейропсихолог, кандидат психологических наук Андрей Чистяков. Даже если в мозге наблюдаются предпосылки расстройства СДВГ, родителям под силу воспитать собранного и умного человека.

Для этого важно уделять внимание воспитанию ребёнка. Например, не позволять ему много смотреть телевизор, а читать вслух книги. При этом можно попросить чадо пересказать сюжет произведения. Если он не сможет этого сделать, перечитать его ещё раз. Также важно сократить до минимума время с гаджетами: они негативно влияют на способность концентрировать внимание. Взрослый же человек может сам корректировать своё поведение, формируя силу воли и организовывая свою деятельность.