«Какое счастье!»: коллеги поздравили Безрукова с пятым ребёнком

Коллеги российского актёра Сергея Безрукова поздравили его в социальной сети Instagram с рождением пятого ребёнка — сына Василия подарила ему супруга — режиссёр Анна Матисон. В комментариях под счастливым фото отметились артисты Марина Зудина, Виталий Гогунский, Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, комик Александр Ревва, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и другие.

instagram.com/s_bezrukov

Подписчики Безрукова также не остались равнодушными и поздравили кумира с пополнением в семье: «Боже, счастье! Поздравляю, Сергей, Анечка!», «Поздравляем от души! Мамочке молочка, Василию отличного сна», «Поздравляю», «Здоровья!».

Всего в звёздной семье трое детей — пара воспитывает старшую дочку Машу пяти лет и двухлетнего Стёпу.

Сергей Безруков женился на Анне Матисон в 2016 году. До этого он 15 лет был женат на актрисе Ирине Безруковой. Общих детей у них не было. Кроме того, у артиста есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой — дочь Саша и сын Иван.

Ранее актёр рассказал, что он с женой читает сказки своим детям, и предложил обучать школьных учителей этому ремеслу на базе российских театров. Он поделился, что его супруга Анна Матисон отлично читает сказки для их старшей дочери. А он сам укладывает так в кровать младшего сына. Но это совершенно разные сказки, потому что дети разного возраста и им нравятся разные произведения.