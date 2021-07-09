Безруков предложил обучать школьных учителей чтению сказок детям

Российский актёр Сергей Безруков рассказал, что он с женой читает сказки своим детям, и предложил обучать школьных учителей этому ремеслу на базе российских театров. Такое заявление он сделал в ходе интервью YouTube-каналу «ОК на связи!».

Я предложил некую инициативу, чтобы учителей, работающих с младшими классами, например, приглашать в театр, где мастера и артисты их учили бы читать. На фабрике Станиславского я провожу сам мастер-класс художественного слова, учу студентов последних курсов со всей страны, как читать стихи. И думаю, если этот опыт применять на учителях и даже родителях, — сказал актёр.

Он поделился, что его супруга Анна Матисон отлично читает сказки для их старшей дочери. А он сам укладывает так в кровать младшего сына. Но это совершенно разные сказки, потому что дети имеют разницу в возрасте и им нравятся разные произведения.

Ранее Сергей Безруков опубликовал в соцсетях фото пятилетней дочери Маши. Поклонники отметили, что дочь как две капли воды похожа на знаменитого отца.