Учёные выявили снижение интеллекта после заражения COVID-19

Британский медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование, подтверждающее падение уровня умственных способностей у людей после перенесённого коронавируса. В опросе участвовала 81 тысяча пациентов.

Участникам исследования предложили пройти бесплатное онлайн-тестирование якобы для того, чтобы определить их сильные когнитивные способности. Это позволило избежать предвзятых ответов, как если бы люди сразу знали настоящую цель опроса.

Выяснилось, что сильнее всего от COVID-19 пострадали те, кто был подключён к ИВЛ из-за тяжёлого течения болезни. Падение их мыслительной производительности оказалось сильнее, чем её среднее десятилетнее снижение у людей в возрасте от 20 до 70 лет. Во время тестирования учёные ориентировались на время отклика и точность при выполнении заданий.

Также была изучена возможная связь между когнитивными нарушениями и прошедшим с начала заболевания временем — от двух до девяти месяцев. Зависимости обнаружить не удалось .

Ранее заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов сообщил, что переболевшие коронавирусом часто жалуются на ухудшение памяти. Иногда у них отмечают снижение концентрации внимания.