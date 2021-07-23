Учёные выявили снижение интеллекта после заражения COVID-19

Британский медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование, подтверждающее падение уровня умственных способностей у людей после перенесённого коронавируса. В опросе участвовала 81 тысяча пациентов.
Участникам исследования предложили пройти бесплатное онлайн-тестирование якобы для того, чтобы определить их сильные когнитивные способности. Это позволило избежать предвзятых ответов, как если бы люди сразу знали настоящую цель опроса.
Выяснилось, что сильнее всего от COVID-19 пострадали те, кто был подключён к ИВЛ из-за тяжёлого течения болезни. Падение их мыслительной производительности оказалось сильнее, чем её среднее десятилетнее снижение у людей в возрасте от 20 до 70 лет. Во время тестирования учёные ориентировались на время отклика и точность при выполнении заданий.
Также была изучена возможная связь между когнитивными нарушениями и прошедшим с начала заболевания временем — от двух до девяти месяцев. Зависимости обнаружить
Ранее заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов сообщил, что переболевшие коронавирусом часто жалуются на ухудшение памяти. Иногда у них отмечают снижение концентрации внимания.