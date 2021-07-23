Психотерапевт рассказал о влиянии коронавируса на внимание и память

Коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на проблемы с вниманием и память из-за воздействия на капиллярный кровоток и нервную систему. Об этом заявил ТАСС врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Такие проблемы, как концентрация внимания, память и прочие формы вегетативного реагирования, абсолютно нормальны и ничего катастрофического здесь нет, — заявил эксперт.

По его словам, только что перенёсшие коронавирусную инфекцию пациенты быстро утомляются, им требуется больше времени на отдых.

Заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов подчеркнул, что снижение концентрации внимания является не самым частым последствием коронавируса, но переболевшие люди часто жалуются на ухудшение памяти.

И это объяснимо: люди выходят из болезни обессиленные, долго восстанавливаются. Естественно, такие функции, как внимание и память, страдают, — отметил Ениколопов.

Ранее в Минздраве назвали регионы — лидеры по числу людей с расстройствами психики. Так, в прошлом году больше всего таких пациентов было зарегистрировано на Чукотке: на 100 тысяч населения — 10,012,3 случая, а меньше всего в Чечне — 1555,6 случая на 100 тысяч населения.