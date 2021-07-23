Минздрав назвали регионы — лидеры по числу людей с расстройствами психики

В 2020 году больше всего пациентов с психическими расстройствами было зафиксировано на Чукотке, меньше всего — в Чечне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистический сборник Минздрава РФ.

Данные приводятся из расчёта на 100 тысяч населения.

Психические расстройства и расстройства поведения на 100 тысяч всего населения: Чукотский автономный округ — 10 012,3, Еврейская автономная область — 6437,6, Алтайский край — 5834,9, — сообщает Минздрав.

Меньше всего пациентов с психическими расстройствами зафиксировано в Чеченской Республике, там на 100 тысяч населения — 1555,6 случая, в Ингушетии — 1674,6. Среди жителей Москвы зарегистрирован показатель в 2005,5 человека.

Ранее главный врач Новосибирской психиатрической больницы № 3 Яна Мохначева рассказала о случаях психозов с шизофреноподобной симптоматикой после перенесённого коронавируса. Более распространены тревожные и депрессивные расстройства, панические атаки и различные фобии.