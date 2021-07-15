Психиатр рассказала о страшных последствиях коронавируса

Одними из последствий СOVID-19 могут быть потеря памяти и снижение интеллекта. Об этом сообщила главный врач Новосибирской психиатрической больницы № 3 Яна Мохначева, сообщил портал ngs.ru.

До 50 процентов с лишним мы имеем расстройства невротического регистра. То есть различные виды тревожных расстройств, панические атаки, депрессивные расстройства, неврозы, навязчивость, различные фобии. И у менее 1 процента пациентов встречаются психозы, — отметила медик.

При этом переболевшие ковидом могут страдать от галлюцинаций, а у некоторых граждан наблюдаются нарушения работы мозга. Они сопровождаются помрачением сознания и нарушением восприятия.

Также у людей после коронавируса зафиксированы психозы, протекающие с шизофреноподобной симптоматикой. Такой пациент может представлять опасность и для себя, и для окружающих.

По словам Мохначёвой, есть надежда на восстановление, но оно происходит медленно — от четырёх до восьми месяцев.

Ранее учёные из США выяснили, что коронавирус может сохраняться в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления мужчины. Результаты исследования показывают, что переболевшие COVID-19 могут столкнуться с эректильной дисфункцией.

Дисфункция эндотелия — состояние, при котором нарушается целостность слизистой оболочки мелких кровеносных сосудов, в результате чего питаемые ими ткани перестают снабжаться кровью и перестают выполнять свои функции. Это состояние является характерным последствием коронавирусной инфекции.