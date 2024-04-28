Агрессия, осуждение брака, отсутствие детей: как живет актер Олег Алмазов

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Олег Алмазов

Актер Олег Алмазов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Алмазов

Олег Алмазов родился 16 октября 1972 года в Санкт-Петербурге.

По настоянию мамы после школы поступил в ЛЭИС им. Бонч-Бруевича, но спустя два года понял, что профессия инженера не для него.

«Первый курс я еще как-то отучился, но потом я не мог даже подходить к дверям аудитории. Вместо занятий гулял по центру, ходил в кино. Каждая сессия становилась все большей проблемой», — вспоминал он.

После этого Алмазов пошел работать. Однако в том же ЛЭИС им. Бонч-Бруевича он познакомился с людьми, которые в итоге привели его в кино и на радио.

«Все в жизни неслучайно. Не будь меня в „Бонче“, неизвестно где бы я был сейчас», — говорил артист.

В 1996 году он окончил Ленинградский Государственный Институт театра, музыки и кино (ныне — Санкт-Петербургская Театральная академия). Параллельно с учебой в ЛГИТМиК он начал работать на «Эльдорадио», которому в итоге отдал более 20 лет.

В кино Алмазов дебютировал в 2000 году в ленте «Убойная сила». Также актер снимался в картинах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей 3», «Время собирать камни», «Морское дьяволы», «Куклы колдуна», «Агент особого назначения», «Обратная сторона Луны», «Оазис любви», «Путевка в жизнь», «Плюс Любовь», «Московская борзая», «Личность не установлена», «Бабье лето», «Крым», «Завод», «Идеальный пациент», «Отель „Феникс“», «Хрустальный», «Смычок», «Даркнет» и других.

Всего в его фильмографии более 130 работ.

Что известно о личной жизни Алмазова

Олег Алмазов на протяжении долгих лет живет с хореографом Ириной Панфиловой. Они познакомились во время учебы в театральном институте.

«Это была любовь с первого взгляда», — рассказывал актер в передаче «Судьба человека».

При этом отношения Алмазова и Панфиловой не узаконены официально.

«С Ирой замечательные отношения, очень теплые, добрые и родные. К тому же я противник брака. 90% моего окружения уже в разводе или отправились в загс во второй или третий раз. Так что в штамп в паспорте не верю», — объяснял он.

Детей у пары нет.

«Если бы родился ребенок, было бы чудесно. Но нет никакой трагедии. Нам и так хорошо вместе», — говорил Алмазов.

Чем сейчас занимается Алмазов

Олег Алмазов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектакле «Разговор в разговоре».

В 2023 году артист снялся в проектах «Король и Шут», «Дорога к счастью», «Любовь преодолеет все», «Страх над Невой», «РэмбО» и «Рецепт на любовь».

В 2024 году вышли сериалы «Внутри убийцы» и «Единственная моя» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть картины «Крайние меры», «Куколка», «Берлинская жара», «Руки вверх», «Аутсорс» и «Самозванец» с Алмазовым.

«Люблю свою профессию за то, что она дает возможность выплеснуть весь накопившийся негатив и не пустить его в обыденную жизнь. У меня есть спектакль, в котором я играю не очень хорошего человека, и всю агрессию, все, что мне не нравится в этой жизни, я вкладываю в своего персонажа и ухожу после спектакля внутренне очистившимся», — рассказывал актер.

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