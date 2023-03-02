«КиШ» не про «говнарей»: каким получился сериал о культовой группе Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил один из главных сериалов собственного производства 2023 года — панк-сказку «Король и Шут»

Фото: Kinopoisk

Кадр из сериала «Король и Шут»

2 марта на «Кинопоиске» состоялась премьера сериала «Король и Шут». В отличие от традиционных байопиков режиссер Рустам Мосафир умышленно не следовал канонам жанра и представил историю культовой рок-группы как сплетение реальных событий и фантазийного мира из сказочных текстов коллектива. Авторы сериала, одним из которых стал основатель группы Андрей Князь Князев, хотели создать бурлящий коктейль из огнеопасной панк-атмосферы с примесью запрещенных препаратов, драйвовой музыки и оживших мрачно-сказочных персонажей. Что из этого получилось — рассказывает обозреватель NEWS.ru.

Что за сериал «Король и Шут» на «Кинопоиске»

Наверное, нет человека, который бы никогда не слышал о группе «Король и Шут». Необязательно знать их песни, «КиШ» прочно осели в культурном коде россиян. Подростки до сих пор носят толстовки с безумным шутом — эмблемой «КиШа», молодежь постарше знает строки знаменитых хитов Князя и Горшка, а фанаты могут часами дискутировать о литературном мире сказочных персонажей, которые возникли в песнях группы.

«Король и Шут» стали феноменом российской музыки в то непростое время, когда от слова «панк» большинство морщило нос, представляя затхлую вонь и беспорядочный образ жизни под музыку сомнительного качества. «КиШ» не копировал успешные проекты. Он создавал собственный мир. И именно его захотели воплотить на экране шоураннер проекта Дмитрий Нелидов («Конец света», «Последний министр»), режиссёр Рустам Мосафир («Скиф») и сценарист Дмитрий Лемешев («Контакт»).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Рустам Мосафир

Рустам Мосафир признался на премьере, что изначально был скептично настроен. Он не хотел снимать обычный байопик про панк-рок-группу, фанатом которой сам никогда не был. Но углубляясь в тексты Андрея Князева, задумался о создании мультивселенной, а за ней пришло и переосмысление всего творчества «Короля и Шута».

При том, что у группы была огромная популярность, мне кажется, они очень недооценены. Основные хиты — это настоящие шлягеры. Там нет мата, нет пошлости. Это классные сказки под запоминающуюся мелодию. Раньше и у меня были определенные стереотипы насчет ребят и тех, кто слушает их музыку. Во времена моего студенчества мы называли их «говнари». Но потом я понял, что и «говнари» классные ребята. «Король и Шут», на самом деле, не про «говнарей». Это музыка мирового уровня, — рассказал он корреспонденту NEWS.ru на премьере.

Изначально Дмитрий Лемешев написал сценарий без фэнтезийных сцен. Персонажи из песен фигурировали в тексте скорее как клиповые вставки, а не полноценные герои. Мосафир настоял на создании отдельного мира. Так за 68 рабочих сцен, очень небольшой срок для кинопроизводства, появилось сразу два фильма: реальная жизнь группы с разбоями, запрещенными препаратами, разговорами про анархию, готической любовью, творческими разногласиями и фэнтези, где те же самые герои путешествуют по средневековому фольклору, спасая прекрасную принцессу и встречая персонажей собственных песен — Лесника, Горбуна и Колдуна.

Фото: Kinopoisk Кадр из сериала «Король и Шут»

О чем сериал «Король и Шут»

Композиционно каждая серия представляет собой нарезку жизненных фрагментов вперемешку с полностью вымышленными сценами. Сначала зритель видит грандиозный успех группы после собранного стадиона «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, затем закулисную жизнь музыкантов, окруженную грязью, драйвом и алкоголем.

Потом зрителей переносят к студенческим партам, за которыми сидели Князь и Горшок, и выводят к психоделическим альтер эго музыкантов в параллельной вселенной. Что из всего рассказанного правда, что вымысел — невозможно сказать наверняка. Остается только предполагать.

Один из основателей «Короля и Шута» Андрей Князев и музыкальный продюсер Игорь Панкер Гудков, снявший группе три фильма-концерта: «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю», рассказали создателям сериала всю историю группы «без купюр». Поэтому зрители увидят уникальные истории, как музыка мирила и объединяла воинствующие группировки в питерских «клоповниках», как музыканты усмиряли толпу и ОМОН на концерте в Екатеринбурге, предварительно с ними же подравшись, как Горшок лишился передних зубов, повиснув ими на турнике, и как сделал из этого дефекта свою фишку.

В какой-то момент может показаться, что сериал соткан сплошь из безумных историй питерских панков и разбавлен музыкальными номерами. Но в первых двух сериях, предоставленных журналистам, создатели намекнули, что не собирались снимать однобокий фильм про жизнь рок-н-роллщиков. Их герои интересны не только образом жизни, а в первую очередь мыслями, идеями и представлениями о вечном и настоящем.

Кто сыграл Горшка и Князя в сериале «Король и Шут»

Конечно, это сериал о всей группе, но его центральными персонажами остаются Михаил Горшок Горшенёв и Андрей Князь Князев. Их сыграли молодые артисты Константин Плотников и Влад Коноплёв. Это первые серьезные работы обоих актеров, к которым, помимо интересных образов, в комплекте шла ответственность перед гигантским фанатским движением за воплощение на экране их кумиров.

По признанию Коноплёва, именно этот факт поначалу сильно его смутил. Но в процессе работы над образом Князя они с режиссером решили забыть про слово ответственность, чтобы таким образом почувствовать свободу, направляющую самих музыкантов.

В отличие от Константина Плотникова, у Влада был живой пример перед глазами. Андрей Князев помогал актеру перенести себя в художественную плоскость, а до этого сам настоял, чтобы Коноплёва взяли на роль экранного Князя.

Когда они коллегиально решали между двумя артистами, Князь показал на меня пальцем и сказал: «Я верю, что он может написать песню „Сосиска“ (одна из композиций „Короля и Шута“ с „Акустического альбома“. — NEWS.ru), а тот, другой, не может». В отличие от другого артиста я был менее темпераментным, но и сам Князь таким был в юности. Мы, наверное, в чем-то похожи, — отметил Коноплёв в интервью корреспонденту NEWS.ru.

Перед Константином Плотниковым задача стояла куда серьезней. Горшок был не просто фронтменом группы и ее композитором, он стал культовым персонажем. По словам артиста, во время подготовки к роли он максимально погрузился в творчество группы. С утра слушал песни «Короля и Шута», изучал биографию, пересматривал интервью и вел два дневника: карту съемок и записную книжку своего персонажа. В итоге, по словам участников массовых сцен, по съемочной площадке действительно ходил Горшок. Живой, безумный и одновременно с этим глубокий. Именно таким его помнит газетная и телевизионная хроника, таким же он предстал и в сериале.

Плотникову удалось схватить многие особенности Горшенёва: его смех, тембр голоса, который менялся в зависимости от настроения, слова-паразиты и пронзительный взгляд. По двум сериям трудно оценить, насколько молодому актеру удалось передать все трагичные метаморфозы своего героя. Но от этого во многом зависит успех сериала.

Кто такой Шут в сериале «Король и Шут»

Одним из самых удачных персонажей истории стал Шут (Евгений Ткачук). Он — связующее звено двух миров, альтер эго Горшка, его параноидальное воплощение и символ самой группы. Несмотря на то что на первый взгляд он кажется негативным персонажем, Шут, как и подобает трикстеру, не так прост. Он — зеркало сериала, перед которым создатели ставят то Горшка, то Князя, то зрителя.

Фото: Kinopoisk Кадр из сериала «Король и Шут»

Особую роль в картине играет музыка. Сцены с концертных выступлений занимают полноценную четверть в каждой из двух серий. Вдобавок брат Михаила Горшенёва, бывший лидер группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенёв специально для сериала написал музыку и сам исполнил несколько партий на различных инструментах.

Сериал во многом скроен по классическим лекалам истории про рок-группу: лихая юность, драйв на концертах, экстаз фанатов, пагубные зависимости. Другими словами — секс, наркотики, рок-н-ролл со всеми вытекающими. Исходя из этого, несложно предположить, что зрителям покажут в следующих шести сериях.

Но ведь фишка киноверсии «Короля и Шута» в сказках. И здесь объективно мощная идея не получила соответствующего воплощения.

Фото: Kinopoisk Кадр из сериала «Король и Шут»

Фантазийный мир получился слабым отражением задуманного. Он больше похож на красивую нарезку из красочных видеоклипов, которых у настоящей группы не было за 26 лет существования. Это скорее порадует фанатов, которые узнают и Лесника из одноименной песни, любящего подкармливать заплутавшими путниками волков, и Колдуна, олицетворявшего всесильное зло. Но хватит ли этого, чтобы получить одобрение поклонников и пробудить интерес не знающей о группе аудитории — покажет ближайший месяц.

В любом случае, создатели, подобно своим вдохновителям, старались рвать шаблоны биографических фильмов. И за одно это их можно поблагодарить.