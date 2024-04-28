«Вызов», роман с Пересильд, новые фильмы: как живет актер Михаил Тройник

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Тройник и Юлия Пересильд

Актер Михаил Тройник продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Тройник

Михаил Тройник родился 24 марта 1988 года в Рыбинске.

После окончания школы поступил в МГТУ им. Баумана на технический факультет. Во время учебы стал участником команды КВН, начал заниматься в самодеятельном театральном студенческом коллективе.

Будучи студентом МГТУ им. Баумана в театре «Сатирикон», Тройник сыграл роль Дяди Коли в спектакле «Однажды в деревне». Далее решил связать жизнь с актерской профессией.

В 2013 году окончил Школу-студию МХАТ. В кино дебютировал в том же году в ленте «Однажды». Также Тройник снимался в картинах «Бюро», «Шелест», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «По ту сторону смерти», «Верность», «Порт», «Прятки», «Иванько», «Чики», «Чемпион мира», «День города», «Холод», «Комплекс бога», «Дышите свободно» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 69 работ.

«Вначале меня действительно часто приглашали играть провинциалов. Но в последнее время, к счастью, пошли уже другие роли», — делился Тройник.

Что известно о личной жизни Тройника

В 2022 году стало известно о романе Михаила Тройника с заслуженной артисткой России Юлией Пересильд.

Слухи об отношениях артистов появились после того, как пара вместе появилась на премии журнала «ОК!» Спустя время Пересильд опубликовала совместное фото с Тройником в соцсетях.

«Моя поддержка, моя опора, моя любовь», — подписала она кадр.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юлия Пересильд и Михаил Тройник

Пересильд также отмечала, что Тройник покорил ее свой честностью.

«Он покорил своей честностью. Миша бесхитростный, по-своему сложный, мы очень разные, но в нем нет злобы, он не обманщик. Для меня это важный пункт», — говорила актриса.

Чем сейчас занимается Тройник

Михаил Тройник продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в постановке «Гордая».

В 2023 году артист снялся в картинах «Вызов», «Правда», «Папаша в бегах», «Библиотекарь», «Невидимый мой», «Ира», «Агния» и «Я тебя люблю — Je t`aime».

В скором времени также должны выйти ленты «Первый класс», «Я знаю, кто тебя убил», «Этерна», «Финал», «ЗАТО», «Икария», «Дайте шоу», «В баню!» и «Свинья и Мышь» с его участием.

«Есть актеры с однозначными природными данными, а у меня они пластичные. Хочется не надоесть зрителю и самому не застрять в одном амплуа. Я хочу работать с самыми разными жанрами: участвовать и в суперандеграундных проектах, и в массовых. Чтобы были и фильмы интересные, и сериалы», — говорил Тройник.

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