Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков умер на 58-м году жизни

Фото: circus.ru

Андрей Клыков

Заслуженный артист России и дрессировщик Андрей Клыков умер на 58-м году жизни, сообщается на сайте Росгосцирка. Широкую популярность он обрел благодаря сериалу «Улицы разбитых фонарей».

Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Клыкова. Светлая память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и сотрудников Российской государственной цирковой компании, — говорится в сообщении.

Ранее представители Союза кинематографистов России сообщили, что актриса и народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова, известная по фильму «Женитьба Бальзаминова», скончалась на 93-м году жизни. По данным объединения, причиной ее смерти стала продолжительная болезнь. В Гильдии актеров кино подчеркнули, что Конюхова навсегда останется в памяти россиян яркой, талантливой и любимой актрисой.

Ранее стало известно о смерти заслуженного работника культуры России актера Юрия Ваксмана. Артист скончался на 63-м году жизни. За свою карьеру Ваксман исполнил более 100 различных ролей, в том числе в театре и кино. Зрителям он запомнился по роли Николая Гросмана в сериале «Молодежка».