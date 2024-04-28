Крым, сын в Германии, скандал в Борисполе: где сейчас актер Антон Пампушный

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Антон Пампушный

Актер Антон Пампушный снимается не только в России, но и за рубежом. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни, как он пытался обмануть украинских пограничников?

Чем известен Пампушный

Антон Пампушный родился 5 мая 1982 года в Астане.

После окончания средней школы поступил в Торгово-экономический колледж в Астане, который окончил в 2001 году. По специальности почти не работал — отправился в Москву поступать в театральный вуз. В 2007 году окончил Школу-студию МХАТ.

В 2011 году Пампушный также окончил факультет режиссуры игрового кино ВГИКа.

В кино артист дебютировал в 2005 году в картине «Александр. Невская битва». Помимо этого, Пампушный снимался в лентах «Подводные камни», «Дом малютки», «На солнечной стороне улицы», «Бедная LIZ», «Жизнь после жизни», «Пингвин нашего времени», «Экипаж», «Защитники», «Джек Райан», «Балканский рубеж», «Друг на продажу», «Магистраль» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Пампушного

Антон Пампушный женат на актрисе Монике Госсман. По национальности она немка, но родилась в Казахстане. Пара познакомилась во время учебы во МХАТе.

Супруги поженились в Дании. Живут на несколько стран — Госсман играет в немецком театре и преподает актерское мастерство во Флориде, в то время как Пампушный работает в России.

В 2017 году у пары родился сын Винсент-Эдвард.

«Сын говорит на английском, немецком и русском. Лучше на немецком, потому что большую часть времени провожу с ним я. А когда приезжаем в Россию, он через две-три недели переходит на русский. В Америке в садике сразу схватывает английский. Даже начал делать замечания нашему произношению», — делилась Госсман.

Как Пампушный пытался обмануть украинских пограничников

В 2020 году в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины рассказали, что россиянин 1982 года прилетел в аэропорт Борисполь из Франкфурта. Во время беседы с пограничниками он отказался признавать, что посещал Крым после 2014 года.

Однако артист до этого момента был на фестивале «Таврида», но не смог объяснить украинским службам, что делал там. Кроме того, актер сыграл одну из главных ролей в фильме «Балканский рубеж», съемки которого также проходили на полуострове.

Издание уточнило, что речь шла об Антоне Пампушном, которому был запрещен въезд на Украину на три года.

Фото: Ali Magomedov/Global Look Press Антон Пампушный

Что Пампушный говорил об уехавших артистах

Антон Пампушный, комментируя отъезд многих коллег из России после начала спецоперации, заявил, что «сегодня, главное, не торопиться».

«Давайте дадим рассудить всю ситуацию истории, времени. В какой-то момент все станет понятно и прозрачно. Сегодня, главное, не торопиться. Когда тяжело, нужно идти мелкими шагами. В том числе не нужно вешать ни на кого ярлыки», — высказывался артист.

По его мнению, людям при любых трудностях необходимо держаться вместе. При этом Пампушный не стал осуждать тех, кто решил покинуть РФ.

Что Пампушный говорил о работе за рубежом

Антон Пампушный снимается не только в России, но и за рубежом. Актер даже работал с режиссером Романом Полански над проектом «Дворец».

«Мне действительно везет на партнеров, на людей, с кем приходится работать. И Роман Полански в этом смысле для меня очередной подарок судьбы. Если честно, я согласился сняться в фильме „Дворец“ с большим сомнением, потому что уже была сложная политическая ситуация и тема имела немного политический окрас. Пересилила сомнения возможность увидеть, как работает великий мастер. Потому что мы, актеры, мечтаем столкнуться с такими огромными глыбами, личностями, как Полански или тот же Михалков. Я согласился на это просто для того, чтобы получить тренинг от Полански», — делился он.

Пампушный также рассказывал, что Полански говорит на русском языке.

«Надо сказать, что Роман Полански говорит на русском языке. Он сносно говорит на русском, может пошутить, причем у него искрометный юмор», — отмечал артист.

Чем сейчас занимается Пампушный

Антон Пампушный продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в картинах «Дворец» и «РэмбО». В скором времени также должны выйти проекты «Илия Муромец» и «Идентификация» с его участием.

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