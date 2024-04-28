Патриотизм, ДНК-тест на отцовство, армия: как живет актер Сергей Степин

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сергей Степин

Актер Сергей Степин обрел популярность благодаря съемкам в сериалах «Кадетство», «ЧОП» и «Мир! Дружба! Жвачка!». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Сергей Степин

Артист родился 3 октября 1965 года в Туле. Он окончил местное училище культуры и получил диплом режиссера массовых мероприятий. Затем Степин ушел в армию, он проходил службу на российско-китайской границе, играл в военном оркестре. После демобилизации поступил на актерский факультет в Саратовскую филармонию.

Карьеру артист начал в саратовском ТЮЗе, в 2001 году переехал в Москву и устроился работать в Театр эстрады, затем сотрудничал с театрами Олега Табакова, им. В. Маяковского и РАМТ.

Дебют Сергея Степина в кино состоялся в ленте «Овидий», затем он появился в эпизодических ролях в сериалах «Русские в городе ангелов», «Марш Турецкого», «Солдаты». Первой большой ролью актера стали съемки в ленте «Кадетство», где он играл майора Мурашко. Позднее он снялся в главной роли в проекте «Управа», сыграл школьного охранника в сериале «Ранетки», воплотил на экране образ начальника ЧОПа Льва Борисовича в картине «ЧОП» и сыграл роль второго плана в проекте «Мир! Дружба! Жвачка!».

Что известно о личной жизни Сергея Степина

Артист не раскрывает подробности личной жизни. Известно, что он состоит во втором браке. Его жену зовут Наталья, она художник по костюмам. У артиста есть дочь Глафира от первой супруги и сын Мирон от второй.

В 2019 году на телевидение обратился знакомый Натальи по имени Сергей, который заявил, что является отцом Мирона. По словам мужчины, с супругой актера его связывали многолетние отношения. Он пришел на программу «На самом деле», чтобы доказать свои права на отцовство.

«Однажды знакомая показала мне фотографию Мирона. Она сказала, что ребенок родился в октябре 2012 года, и я начинаю понимать. У нас был роман в том же году в марте. Я посчитал, получается девять месяцев», — заявил он.

Наталья отрицала слова мужчины. Чтобы определить истинного отца ребенка, команда программы провела ДНК-тест. Анализ показал, что родство между Сергеем Степиным и Мироном составляет 99,9%.

Что Сергей Степин говорил о патриотизме и любви к России

Сергей Степин в интервью NEWS.ru заявил, что не разделяет «патриотизм для артиста» или для не артиста. По его мнению, в это слово можно вложить лишь одно понятие: любить свою родину и защищать ее.

«Патриотизм — он один: любить свою родину и защищать ее. Любить по-разному можно. В Великую Отечественную войну кто-то воевал, а кто-то работал на трудовом фронте. То и другое — патриотизм. Самое главное — посыл: во имя родины, во имя победы. Я служу на фронте культуры. Очень хочется быть полезным нашей стране — я люблю Россию, не собираюсь никуда отсюда уезжать и никогда не собирался», — сказал актер.

Степин также рассказал, что мечтает сняться в военной драме.

Чем сейчас занимается Сергей Степин

Сергей Степин в 58 лет продолжает играть в театре и сниматься в кино. В 2024 году с артистом состоялись премьеры фильмов «Между нами лето», «Онегин» и сериала «Камера Мотор». Также актер снимается в картине «Артек. Большое путешествие. 1812», выход которого запланирован ан 2025 год.

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