«Ничто не предвещало»: звезда «Ранеток» рассказал о гибели Пускепалиса Сергей Степин — о дружбе с Сергеем, об уходе из «Табакерки» и о патриотизме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Сергей Стёпин

Актер Сергей Стёпин, известный по ролям в сериалах «Кадетство», «Ранетки», «ЧОП» и фильме «Прабабушка легкого поведения», принял участие в международном детском кинофестивале «Алые паруса имени В. С.Ланового в Артеке». Почему из-за комедийной внешности продюсеры и режиссеры не приглашают его сниматься в серьезном кино о войне, как часто его узнают дети и дворники и о 25-летней дружбе с Сергеем Пускепалисом (1966–2022) Сергей Стёпин рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

«В Артек попадали отличники, а я им не был»

— Это мечта моего детства — побывать в Артеке. С третьего-четвертого класса дома в родной Туле смотрел по телевизору сюжеты и завидовал ребятам, которые здесь отдыхают и плещутся в теплом море. Но я понимал, что мечта моя несбыточная. Потому что в то время в Артек попадали отличники, а я им не был. У меня были другие любимые занятия: музыка, спорт. И театральный кружок, в котором я тоже занимался.

В этом году меня пригласили на кинофестиваль в Артек. И я с удовольствием согласился. Взял с собой сына, и мы приехали на своей машине. Я провел несколько мастер-классов, с удовольствием общался с артековцами — они очень вдохновенные и интересующиеся.

Почему Сергей Стёпин в школе выпрыгнул в окно

— Во время учебы в школе я занимался и в театральном кружке, и играл на саксофоне — у нас был оркестр в Туле. Джазовый замечательный. Нас там было около 30 или 40 человек. Представляете, 30–40 молодых ребят, седьмой-восьмой класс, которые играют джазовые произведения. Я до сих пор люблю джаз и саксофон, у меня и сын ходит на занятия по этому инструменту.

Я еще освоил и кларнет, и джазовые барабаны в то время. Но однажды нужно было идти на репетицию в театральный кружок. И одновременно назначили прогонять джазовые партии с оркестром. Дирижер оркестра меня не выпускал из класса: «Никаких театральных кружков».

Я открыл окно, выпрыгнул и убежал, благо был первый этаж. Спустя много лет — я уже работал в театре и начал сниматься в кино — мы встретились с дирижером нашего школьного оркестра, и он сказал: «Вот в тот момент, когда ты выпрыгнул, я понял, что ты будешь заниматься театром, а не музыкой». Мне было лет 12–13.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«В театральный поступил только с шестой попытки»

— В театральный институт я пытался поступить пять или шесть раз. И в Нижний Новгород, и в Москву. Очень мечтал поступить в Школу-студию МХАТ, но не нашел ее. У меня была с собой карта (тогда же не было ни мобильных телефонов, ни тем более приложений) — обычная бумажная карта, в которой Школа-студия почему-то не была обозначена. Хотя я мимо ходил и вывеску не заметил.

В некоторые творческие вузы мой вступительный экзамен длился ровно полминуты. Выглядело примерно так: я захожу в аудиторию, говорю: «Здравствуйте!» А педагоги в приемной комиссии смотрят и говорят почти хором: «До свидания — вы нам не подходите». И я ухожу. Представляете мое моральное состояние в такие моменты?! Позже я узнал причину такого ко мне отношения. Просто в этих вузах требовались герои (мастера же выбирают себе типажи в первую очередь по внешности). Высокие, статные, красивые. А я характерный — но не герой.

Лишь с шестой попытки я поступил — в Саратовский театральный институт. Учился у Юрия Петровича Киселева — замечательного педагога и актера Саратовского ТЮЗа. В ТЮЗе уже работал Сергей Пускепалис, он тоже оканчивал Саратовское. Мы вместе работали и многие годы дружили.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Сергей Стёпин

Что сказал Стёпин о дружбе с Пускепалисом и его гибели

— Редко встречаются люди, которые чужим успехам радуются даже больше, чем своим. Сергей очень радовался моим удачным работам. Радовался, когда мы, его друзья — коллеги-единомышленники, участвовали в его спектаклях и у нас роли получились. Он радовался именно тому, что получалось у нас, а не тому, что это его спектакль.

В 1990-х мы выручали друг друга — и продуктами, и деньгами. Новый год очень часто вместе встречали. Он обзавелся семьей, я был еще бессемейным. Потом и я женился. Вот будто вчера это было.

Много лет спустя в Саратове точно так же сидели в квартире Сергея по улице Сакко и Ванцетти (недавно на доме установили мемориальную доску о том, что в нем жил Сергей Пускепалис. — NEWS.ru).

Сергей говорил: «Представляешь — у меня театр. И ты уже знаменитый артист. Какой путь у нас, а мы все те же, в юности дружили и сейчас дружим». Общались так же, никакого апломба. Он предложил, и я поставил несколько спектаклей как режиссер в Магнитогорском театре и Ярославском, где Сергей был главным режиссером.

В последний раз мы виделись на Московском международном кинофестивале. Сергей представлял фильм «Сердце Пармы», в котором сыграл главную роль. Накануне он позвонил мне и предложил вместе сходить на кинофестиваль, ждал меня в кафе на Пушкинской. Я немного опоздал...

Ничто не предвещало, как говорится [гибели Сергея Пускепалиса в автоаварии]. Так оно и происходит: ничто не предвещает. Наш пригласительный на двоих на Московский кинофестиваль лежит у меня дома, храню как память.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Актер Сергей Пускепалис

Как Стёпина приняли за учителя начальной школы

— Как-то приезжаю в Воронеж на съемки нового проекта. Было раннее утро, я заблудился. Подошел к дворнику, подметавшему улицу: здрасьте, а подскажите, как пройти по такому-то адресу.

Он заулыбался: «Я вас узнал — вы в „Кадетстве“ снимались!» После сериала «Ранетки» еще чаще стали узнавать. Моя дочка поступала в первый класс. Я приехал на линейку — меня там все дети узнали, обрадовались. После нее всем первоклассникам и их родителям велели подойти к своим классным руководителям. А класс моей дочери столпился возле меня. А вокруг учительницы никого нет — она не поймет, а где все. Я им объяснил, что, ребята, в этой школе я не работаю.

Потом были и другие роли, «ЧОП» — мой самый любимый прекрасный сериал. Сейчас есть новые проекты, съемочный график расписан на три месяца вперед. В основном это кино с элементами комедии.

«Мечтаю сняться в военной драме, но не зовут»

— Я ни разу не снимался в кино о войне. А жаль. Я бы с удовольствием — но не приглашают. В одном сериале играл преступника, который украл секретное ружье. На меня надели каску солдатскую, обыкновенную. Смотрю в зеркало и понимаю, насколько нелепо и смешно я выгляжу в каске.

Режиссер со мной согласился: «Очень смешно. Но у нас не комедия, а драма, поэтому откажемся от каски». Это особенности внешности. Впрочем, Юрий Никулин — замечательный артист, несмотря на комедийную внешность, снялся в нескольких прекрасных драматических военных картинах. Не рискну сравнивать себя с ним. Но на съемки в военной драме всё же надеюсь, ну а вдруг.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Сергей Степин с сыном Мироном на Международном детском кинофестивале «Алые паруса» в МДЦ «Артек»

Почему ушел из «Табакерки»

— Не было ролей — и я уходил. Ничьей вины в этом нет — ни моей, ни театрального руководства. Вероятно, просто в конкретный момент данному театру не нужен был мой типаж. Несколько раз уходил в прямом смысле в никуда, было очень страшно. Но появлялись предложения о съемках в кино, и все выруливалось.

Как говорится, чтобы в твою жизнь пришло новое, надо уметь выбросить старое.

В «Табакерке» пять лет работал приглашенным артистом — тоже в итоге не сложилось. Сейчас отношусь философски: мои роли от меня не уйдут. Сейчас сотрудничаю с проектами в театре Сергея Безрукова— играю в трех антрепризах. И доволен.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Сергей Степин в спектакле «Казанова»

Что Стёпин говорит о патриотизме

— Я не разделяю «патриотизм для артиста» или для не артиста. Патриотизм — он один: любить свою родину и защищать ее. Любить по-разному можно. В Великую Отечественную войну кто-то воевал, а кто-то работал на трудовом фронте. То и другое — патриотизм.

Самое главное — посыл: во имя родины, во имя победы. Я служу на фронте культуры. Очень хочется быть полезным нашей стране — я люблю Россию, не собираюсь никуда отсюда уезжать и никогда не собирался.

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