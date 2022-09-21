Опубликовано видео последствий смертельного ДТП в Пензе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры последствий аварии автомобиля Lada и грузовика на трассе М-5 «Урал» в Пензе, их публикует РЕН ТВ. По предварительным данным, погибли четверо, еще трое пострадало.

Информации о причинах ДТП, а также о виновниках аварии, пока не поступало.

Накануне стало известно о том, что актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП. По данным МВД, в результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузовика погибли два человека, один человек госпитализирован. В качестве основной версии причины аварии, в которой погиб Пускепалис, рассматривают неудачный маневр микроавтобуса. По предварительным данным, актер находился в машине, которая пошла на обгон, и это привело к аварии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на 46-м километре трассы М-5 «Урал» водитель Gelandewagen устроил массовую смертельную аварию. В ДТП погиб 42-летний водитель такси Александр Никишов, двое пассажиров других машин были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.