Трагическая смерть Сергея Пускепалиса: фото актера, погибшего в ДТП

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Пускепалис попал в смертельное ДТП 20 сентября 2022

20 сентября заслуженный артист России Сергей Пускепалис погиб в ДТП под Ярославлем в возрасте 56 лет. Последние три года он руководил Ярославским театром драмы имени Ф. Волкова, а год назад вошел в состав Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду».

Коллеги Сергея Пускепалиса вспоминают его как талантливого актера и режиссера, который мог бы еще многое сделать в театре и кино. Одним из главных качеств погибшего артиста соратники по партии называют патриотизм. Захар Прилепин вспоминает, что неоднократно ездил с Сергеем в ДНР, где тот поддерживал местных жителей и российских военнослужащих. По словам Марии Шукшиной, Пускепалис не раз снимался в патриотических фильмах бесплатно, когда в бюджете проектов не было средств на гонорар.

Сергей Пускепалис знаком зрителям по фильмам «Прогулка», «Как я провел этим летом», «Битва за Севастополь», «Карп отмороженный», «Желтый глаз тигра», «Первый Оскар», «1941. Крылья над Берлином» и многим другим. Одной из последних работ актера в кино стала роль Полюда в фильме Антона Мегердичева «Сердце Пармы», который выйдет на экраны 6 октября.

На счету Пускепалиса — десятки спектаклей, которые он поставил по всей России: в столичных театрах «Современник» и «Мастерская им. Н.П.Фоменко», а также на сценах Магнитогорска, Омска, Челябинска, Саратова и на Камчатке.

Фото Сергея Пускепалиса, погибшего в ДТП, — в галерее NEWS.ru.