Бабкина, Гармаш, Лойе: звезды открыли кинофестиваль «Алые паруса» в Крыму В «Артеке» покажут новые детские фильмы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент кинофестиваля, актер Андрей Соколов на церемонии открытия Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» имени Василия Ланового в международном детском центре «Артек» в Крыму

В воскресенье, 2 июля состоялось открытие XXXI Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» имени В.С. Ланового в «Артеке». Народный артист СССР уделял большое внимание эстетическому воспитанию молодежи. Государственный деятель Павел Астахов выступил с приветственным обращением от Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

«Международный детский центр славится своим бережным отношением к традициям, к ним по праву относится ежегодный фестиваль детского и юношеского кино „Алые паруса“, носящий имя великого советского и российского актера Василия Семеновича Ланового. Организаторы „Алых парусов“ предоставляют уникальную возможность оценивать фильмы непосредственно тем, для кого они созданы — юным зрителям. Желаю вам интересного фестиваля, незабываемых впечатлений и всего самого доброго», — заявил на церемонии открытия Астахов.

Около 3000 школьников из 89 регионов России и других стран смогут встретиться с известными актерами, посмотреть новые фильмы и даже побывать на съемках. «Вместе с наставниками вы будете снимать фильмы, в которых отразите свой взгляд на мир, на отношения с друзьями и взрослыми. Мы с нетерпением ждем ваших работ, потому что они позволят нам лучше понять друг друга. Пусть „алые паруса“ наполнят ваши сердца надеждой, а каждый новый день — увлекательным творчеством!» — обратился к воспитанникам директор «Артека» Константин Федоренко.

В этом году в Крым приехали режиссер Карен Шахназаров, актеры Всеволод Шиловский, Наталья Гвоздикова, Сергей Гармаш, Андрей Соколов, Антон Богданов, Татьяна Судец, Александр Лойе и певица Надежда Бабкина.

«Когда была ребенком, мечтала попасть в „Артек“. Этого не случилось, зато я приезжаю в „Артек“ тогда, когда стала профессиональной артисткой. Но здесь были мои внуки, и это полный восторг. Огромное количество детей, эмоций, здесь дети учатся рассуждать, говорить о стране, про ее историю, о том, что она великая, многонациональная. Это потрясающе. Сегодня моя мечта приехать в „Артек“ осуществилась, значит, все хорошо», — выступила с речью Надежда Бабкина.

Ради фестиваля Сергей Гармаш прервал съемки в фильме-продолжении «Чебурашки»: в Крыму актер презентует детям его первую часть. Александр Лойе и Антон Богданов представят фильм «Школьный переполох».

«Я в восторге от пребывания в „Артеке“, будто попал в детство. Попасть сюда было мечтой всей жизни, и вот она сбылась. Здесь с лица не сходит улыбка. Уже удалось пообщаться с детьми, провести мастер-класс, я в восторге. Артековцы задают очень интересные вопросы. В „Артеке“ открытые дети, это чувствуется. Сейчас „Артек“ — это настоящая Вселенная. Здесь я вижу счастливых детей из разных городов России и других стран, яркие лица, горящие глаза. Замечательные корпуса, инфраструктура, природа — это умопомрачительно», — отметил Антон Богданов.

Кто из звезд посетил церемонию открытия кинофестиваля «Алые паруса» — в фотогалерее NEWS.ru.