«Смерть пришла, откуда не ждали»: друг Пускепалиса о гибели актера в ДТП Депутат Госдумы Кузнецов назвал трагедией гибель актера Сергея Пускепалиса в ДТП под Ярославлем

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Пускепалис

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За Правду» (СЗРП) Дмитрий Кузнецов в разговоре с NEWS.ru назвал трагедией гибель актера, режиссера, члена Центрального совета партии Сергея Пускепалиса, о смерти которого в результате ДТП в Ярославской области сообщили СМИ. Парламентарий признался, что случившееся стало для него полной неожиданностью.

Это трагедия. Погиб наш брат, друг и соратник. Я мог больше всего переживать за другого Сергея — командира нашего боевого подразделения «За Правду» Сергея «Француза» Завдовеева (нижегородцы помнят его по прошлогодним выборам). Он сражается в Харьковской области. Но смерть пришла со стороны, где совсем не ждали... — сказал Дмитрий Кузнецов.

Ранее актер Олег Васильков выразил соболезнования семье и близким погибшего в ДТП Художественного руководителя театра имени Федора Волкова Сергея Пускепалиса, прокомментировав его гибель в разговоре с NEWS.ru.

Как сообщили СМИ, 20 сентября около 11.00 мск в Ростовском районе на 201 километре автодороги М8 «Холмогоры» произошло столкновение автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован. Имена участников ДТП при этом не называются, однако информированный источник сообщил, что одним из погибших является актер Сергей Пускепалис. Кадры с места ДТП были опубликованы в сети.