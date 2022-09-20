Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сергей Пускепалис

Художественный руководитель театра имени Федора Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП, сообщил РИА Новости источник. В УМВД по региону, в театре и властных структурах региона данную информацию не комментируют.

Да, по предварительной информации, он погиб, — сказал собеседник к агентства.

По официальным данным, опубликованным на сайте УМВД по региону, 20 сентября около 11:00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры» произошло столкновение автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли двое, один человек госпитализирован. Имена участников ДТП при этом не называются.

По данным MK.RU, пострадавший в ДТП с Пускепалисом дальнобойщик Георгий Августовский находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации, его вины в инциденте нет: фура ехала по своей полосе.

Ранее в США на 94-м году жизни скончался актер Генри Сильва, получивший широкую известность по ролям в фильмах «Маньчжурский кандидат» (1962) и «Одиннадцать друзей Оушена» (1960). Актер умер по естественным причинам в доме престарелых для работников киноиндустрии и телевидения в Вудленд-Хиллз, Лос-Анджелес.

Из-за своеобразной внешности Сильва часто играл злодеев. В конце 1960-х он много снимался в Европе. В 1980-е Сильва участвовал в фильмах «Кодекс молчания» с Чаком Норрисом и «Над законом» со Стивеном Сигалом. Последней работой Сильвы стало камео в ремейке «Одиннадцати друзей Оушена», снятом в 2001 году.