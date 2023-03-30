Сергей Жуков снимет новых «Ранеток» с дочерью Никой Солист «Руки вверх!» Жуков снимет музыкальную драму в духе «Ранеток» с дочерью Никой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Жуков возглавил создание музыкальной драмы «Плакса», напоминающей сериал «Ранетки», передает РИА Новости. В главной роли выступает 15-летняя дочь Жукова, Ника, которая исполнит роль школьницы Маши.

По сюжету, героиня переезжает из Рублевки в маленький город после того, как у ее отца обанкротился бизнес. В новом месте Маша становится жертвой буллинга, и только музыка помогает ей пережить трудности. Сергей Жуков, солист группы «Руки Вверх!», говорит, что всегда мечтал популяризовать живую музыку среди подростков и показать, что музыка может спасти в сложных моментах.

По словам Ники, она обучается заочно, что позволяет ей участвовать в съемках.

Днем снимаюсь, а вечерами и в выходные дни общаюсь с учителями. Я понимаю, что в будущем хочу связать свою жизнь с кино и театром, — объяснила актриса.

В проект также участвуют такие артисты, как Ваня Дмитриенко, Диана Енакаева, Даниил Изотов, Алексей Онежен и другие. В каждой серии будут представлены эксклюзивные композиции и клипы, посвященные проблемам главной героини.

В сериале будет два замечательных трека от Вани Дмитриенко, а также версии хитов Цоя и «Сектора Газа» и множество моих песен. Мы записали двенадцать композиций, которые в итоге образуют альбом группы «Плакса», — добавил Жуков.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил в интервью NEWS.ru, что группа «Руки вверх!» является одним из немногих коллективов 1990-х годов, который остается актуальным и по сей день. По его словам, лидер коллектива Сергей Жуков — композитор, который «что-то понял в секрете успеха и в создании хитов». Бабичев отметил, что до сих пор люди пляшут под песню «Крошка моя» и будут это делать ещё в течение долгих лет.