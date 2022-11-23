Названа песня, которую будут слушать ещё десятки лет Музыкальный критик Бабичев назвал песню «Крошка моя» хитом еще на десятилетие

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Жуков

Группа «Руки вверх!» является одним из немногих коллективов 1990-х годов, который остается актуальным и по сей день, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, лидер коллектива Сергей Жуков — композитор, который «что-то понял в секрете успеха и в создании хитов». Бабичев отметил, что до сих пор люди пляшут под песню «Крошка моя» и будут это делать ещё в течение долгих лет.

Какую реакцию я вижу каждый раз, когда звучит на дискотеках «Крошка моя»! Не нужны даже никакие ремиксы и новые обработки. Под эту песню еще не одно десятилетие все будут отрываться, — сказал Бабичев.

Музыкальный критик отметил, что Жуков не утратил интерес к музыке, даже современные песни «Руки вверх!» не повторяются, актуальны и популярны наравне со старыми хитами. Во многом по этим причинам группа до сих пор собирает целые стадионы.

Ранее Бабичев заявил, что Юрий Антонов и Валерий Леонтьев — два ярких артиста 1980-х годов, которые оставили большой след в музыкальной культуре и актуальны по сей день. По его мнению, уже редко выступающий Антонов за все время написал столько хитов, что, прослушав их, «хочется жить». Леонтьев идет в ногу со временем, старается делать ремиксы, чтобы его песни активно слушала современная молодежь. Так, певец выпустил вместе с DJ Romeo два своих хита — «Маргарита», «Исчезли солнечные дни». Обе композиции, по словам Бабичева, полюбились молодёжи.